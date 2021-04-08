8. Apr 2021
Lesedauer 2 Min.
Windows 10
Wie lange läuft mein PC schon?
Vergessen, den PC abzuschalten? Hat der Sprössling seine Internetzeit überzogen? So finden Sie es heraus!
Nein, nein! Er sei erst eine halbe Stunde am Computer, beteuert der Junior. Eine narrensichere Methode herauszufinden, ob das stimmt, ist die Systemzeit.
- Geben Sie den Begriff cmd in das Windows-Suchfeld ein (oder bei Cortana).
- Tippen Sie folgende Parameter in die Konsole ein:
systeminfo | find "Systemstartzeit" (den geraden Strich machen Sie im Schweizer Tastatur-Layout mit der Tastenkombination AltGr+7).
- Nun werden Ihnen das Datum und die sekundengenaue Systemstartzeit angezeigt. Einziges Problem: Bei einem Neustart ändert sich diese.
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