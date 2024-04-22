Mehr als ein Laptop

Unser Modell war mit einem 512 GB grossen SSD-Speicher sowie 16 GB an Arbeitsspeicher ausgestattet. Rückseitig hat das Modell einen Kickstand, mit dem es auf einem Tisch gut Halt findet und so als Präsentationswerkzeug dient. Mit der Tastatur und dem Eingabestift steigt selbstverständlich der Mehrwert an.

Die optionale Tastatur arbeitet einwandfrei, das Touchpad ist eher mittelmässig. Der Stylus liegt nicht ganz so gut in der Hand wie bei der Konkurrenz. Immerhin: Bezüglich Präzision und Reaktionszeit kann man den Stylus nur loben. Ebenfalls Lob gibt es für das Display des Surface Pro 9. Dieses löst mit 2880 × 1920 Pixeln auf. Die Pixeldichte von 267 ppi ist bei dieser Grösse gut genug. Zwar lässt sich das Display auf 120 Hz hochtakten, was für wunderbar flüssige Bildläufe und Animationen sorgt, allerdings geht das arg zulasten des Akkus. Ist Ihnen also die Akkulaufzeit ein Anliegen, lassen Sie die Bildwiederholrate bei 60 Hz. Konkret schafft unser Testmodell, das mit einem Intel-Prozessor Core i7-1255U ausgestattet ist, sehr gute 9:38 Stunden. Allerdings: Wird viel Video geguckt oder gespielt, geht das ganze schnell und steil abwärts.

An der Leistung kann man nicht viel herummeckern. Das Surface Pro 9 bewältigt unseren Arbeitsalltag ohne Murren. Reguläre Büroarbeiten gehen flüssig und problemlos von der Hand. Selbst grössere Belastungen, beispielsweise mit Video-Software und Fotobearbeitung, kann das Pro 9 noch gut stemmen. Und: Der SSD-Datenträger des Surface Pro 9 ist wechselbar, und zwar nicht etwa mit Spezialwerkzeug, sondern einfach über einen Schacht auf der Rückseite. Einfach aufschrauben, M.2-Riegel entfernen, neuen Riegel einsetzen und loslegen. Ein grosses Lob dafür!

Fazit: Microsofts Surface Pro 9 ist ein gutes Hybrid-Gerät. Folio-Tastatur und Stylus-Stift, die im Normalfall nicht mitgeliefert werden, verteuern das Gerät deutlich, machen es aber auch besser.

Fazit und Testübersicht

Fazit: So vielseitig wie nie zuvor

Convertibles sind die Formwandler in der Welt der Laptops. Dank ihrer Wandlungs­fähigkeit sind sie Tablet, Präsentationswerkzeug und natürlich auch klassisches Notebook. Pluspunkte scheffeln die rassigen 2-in-1-Laptops nicht nur punkto Bedienung, Design und Verarbeitung. Dank ihrer hochwertigen Komponenten sind Sie auch bei der Akkulaufzeit bis hin zum Tempo eine Klasse für sich. Zwei Kostproben, die das eindrucksvoll bestätigen, sind unser Preistipp Acer TravelMate P4 Spin sowie HPs Elite x360 830 G10. Ersteres ist mit einem Nvidia-RTX-2050-Grafikchip ausgestattet, womit sich auch gut spielen lässt. Bei HPs Elite x360 ist der Name Programm: Das Convertible ist nicht nur hübsch anzusehen, unser Testsieger kann auch mit he­rausragenden Businessfunktionen punkten.