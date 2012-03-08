Laufwerksbuchstabe für NAS-Ordner

Nun wählen Sie den gewünschten Laufwerksbuchstaben. Wenn Sie - wie im vorliegenden Fall - die IP-Adresse und den Ordnernamen schon kennen, tippen Sie diese im folgenden Format im Feld «Ordner» ein, z.B. \\192.168.1.100\music. Haken Sie «Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen» an.

Sind Sie sich betreffs IP-Adresse oder Ordnernamen nicht sicher? Klicken Sie hinter dem Eingabefeld auf Durchsuchen. Damit listet Windows die gefundenen Netzwerkgeräte auf, zu denen Sie sich durchklicken können.

Falls Sie auf dem NAS dieselben Anmeldedaten (Benutzername, Passwort) verwenden, dürfte sich das Laufwerk nach dem Klick auf Fertig stellen automatisch mit dem Ordner verbinden. Sollten Sie fürs NAS andere Login-Daten haben, haken Sie zusätzlich «Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen herstellen» an. So geschehen, tippen Sie diese Infos nach dem Klick auf Fertig stellen noch ein. Ab sofort ist der NAS-Ordner unter dem gewählten Buchstaben erreichbar. (PCtipp-Forum)