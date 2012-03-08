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Gaby Salvisberg
8. Mär 2012
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Laufwerksbuchstabe für NAS-Ordner

Problem: Ich möchte unter Windows einem bestimmten Ordner meines NAS einen Laufwerksbuchstaben zuteilen. So soll z.B. der Ordner «music» auf dem NAS mit IP-Adresse 192.168.1.100 als Laufwerk M: erreichbar sein. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?

Der gesuchte Befehl heisst «Netzlaufwerk verbinden»

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Die IP-Adresse des NAS (192.168.1.100) und den Ordnernamen haben Sie ja schon ausfindig gemacht. Das ist bereits die halbe Miete. Gehen Sie zu Start/Computer, um ein Windows-Explorer-Fenster zu öffnen. Sie finden den Befehl Netzlaufwerk verbinden direkt in der Leiste. Falls er fehlt, drücken Sie Alt+X zum Öffnen des (sonst meist versteckten) Menüs Extras. Auch da entdecken Sie den gesuchten Befehl.

Der gesuchte Befehl heisst «Netzlaufwerk verbinden»

 © Quelle: PCtipp.ch

Nun wählen Sie den gewünschten Laufwerksbuchstaben. Wenn Sie - wie im vorliegenden Fall - die IP-Adresse und den Ordnernamen schon kennen, tippen Sie diese im folgenden Format im Feld «Ordner» ein, z.B. \\192.168.1.100\music. Haken Sie «Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen» an.

Sind Sie sich betreffs IP-Adresse oder Ordnernamen nicht sicher? Klicken Sie hinter dem Eingabefeld auf Durchsuchen. Damit listet Windows die gefundenen Netzwerkgeräte auf, zu denen Sie sich durchklicken können.

Falls Sie auf dem NAS dieselben Anmeldedaten (Benutzername, Passwort) verwenden, dürfte sich das Laufwerk nach dem Klick auf Fertig stellen automatisch mit dem Ordner verbinden. Sollten Sie fürs NAS andere Login-Daten haben, haken Sie zusätzlich «Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen herstellen» an. So geschehen, tippen Sie diese Infos nach dem Klick auf Fertig stellen noch ein. Ab sofort ist der NAS-Ordner unter dem gewählten Buchstaben erreichbar. (PCtipp-Forum)

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