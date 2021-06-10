Lebensdauer der Beamer-Lampe berechnen

Schon gewusst, dass die Lebensdauer einer Beamer-Lampe vom Hersteller mit Laufzeitstunden angegeben wird, diese aber nur im Idealfall zwischen 1500 bis 2000 Betriebsstunden liegt? Woran die Hersteller dies festmachen, hängt nämlich von verschiedenen Faktoren ab. Diese Regelbetriebszeit wird nur dann erreicht, wenn die Lampe pro Tag zwischen 2 bis 4 Stunden in staubfreier und nicht verrauchter Luft zum Einsatz kommt. Wird sie allerdings öfter an- und ausgeschaltet oder gar im Dauereinsatz benutzt, verkürzt sich ihre Lebensdauer signifikant. Hier die Faustformel: Nimmt man an, dass die Lampe an 3 Tagen in der Woche (z.B. von Freitag bis Sonntag) für jeweils 4 Stunden läuft, ergibt sich daraus im optimalen Fall eine Laufzeit von 166,67 Wochen (2000 Stunden dividiert durch 12 (=3x4 Stunden pro Woche), woraus dann umgerechnet eine Lebensdauer zwischen 3 bis 3,5 Jahren resultiert.