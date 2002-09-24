Leerzeichen durch Unterstriche ersetzen im Excel

Wenn Sie die Suchen-und-Ersetzen-Funkktion aufrufen, haben Sie zwei Eingabefelder: "Suchen nach" und "Ersetzen durch". Tippen Sie bei "Suchen nach" ein Leerzeichen ein, und unter "Ersetzen durch" schreiben Sie den Unterstrich. Wenn Sie dann auf "Alle ersetzen" klicken, werden alle Leerzeichen in der Tabelle durch Unterstriche ersetzt.

Soll der Ersetzungsvorgang nicht in der gesamten Tabelle erfolgen, sondern nur in ausgewählten Bereichen oder Zellen, dann markieren Sie diese Bereiche oder Zellen, bevor Sie die Ersetzen-Funktion aufrufen. Dann werden nur Leerzeichen in den markierten Zellen/Bereichen durch Unterstriche ersetzt.