Lesezeichen oder Favoriten von Firefox in Microsoft Edge importieren

Microsoft pusht seinen hauseigenen Browser seit dem Release im Januar 2020 sehr. Nicht alle mögen den neuen Edge. Manche Nutzer sind beispielsweise verärgert, dass die Redmonder per Windows-10-Update den neuen Chromium-Edge-Browser nicht nur auslieferten, sondern dabei den alten Legacy-Browser automatisch ersetzten (PCtipp berichtete). Zuvor war eine parallele Nutzung möglich, was nun nicht mehr geht.

Für alle, die den Chromium-Edge dennoch verwenden möchten, zeigen wir hier, wie Sie Ihre Lesezeichen von Firefox in den Chromium-basierten Edge importieren.