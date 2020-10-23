23. Okt 2020
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Lesezeichen oder Favoriten von Firefox in Microsoft Edge importieren
So bekommen Sie die von Firefox gewohnten Lesezeichen in den Chromium-Edge-Browser.
Microsoft pusht seinen hauseigenen Browser seit dem Release im Januar 2020 sehr. Nicht alle mögen den neuen Edge. Manche Nutzer sind beispielsweise verärgert, dass die Redmonder per Windows-10-Update den neuen Chromium-Edge-Browser nicht nur auslieferten, sondern dabei den alten Legacy-Browser automatisch ersetzten (PCtipp berichtete). Zuvor war eine parallele Nutzung möglich, was nun nicht mehr geht.
Für alle, die den Chromium-Edge dennoch verwenden möchten, zeigen wir hier, wie Sie Ihre Lesezeichen von Firefox in den Chromium-basierten Edge importieren.
- Klicken Sie im Edge-Browser oben rechts auf das Drei-Punkte-Symbol.
Doppelte Favoriten löschen
- Falls Sie vor dem Importieren bereits in Edge Lesezeichen erstellt haben, können Sie nun doppelte Exemplare rasch entfernen. Klicken Sie dazu auf Doppelte Favoriten entfernen.
- Klicken Sie nochmals auf Entfernen. Die Duplikate werden automatisch entfernt. Bei uns wurde beispielsweise der doppelt vorhandene PCtipp-Webseiten-Link nicht gelöscht. Sollte das bei Ihnen der Fall sein, können Sie nun einen Favoriten anhaken. Im Anschluss klicken Sie auf Löschen.
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