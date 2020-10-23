Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
23. Okt 2020
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Lesezeichen oder Favoriten von Firefox in Microsoft Edge importieren

So bekommen Sie die von Firefox gewohnten Lesezeichen in den Chromium-Edge-Browser.
© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Microsoft pusht seinen hauseigenen Browser seit dem Release im Januar 2020 sehr. Nicht alle mögen den neuen Edge. Manche Nutzer sind beispielsweise verärgert, dass die Redmonder per Windows-10-Update den neuen Chromium-Edge-Browser nicht nur auslieferten, sondern dabei den alten Legacy-Browser automatisch ersetzten (PCtipp berichtete). Zuvor war eine parallele Nutzung möglich, was nun nicht mehr geht.

Für alle, die den Chromium-Edge dennoch verwenden möchten, zeigen wir hier, wie Sie Ihre Lesezeichen von Firefox in den Chromium-basierten Edge importieren.

  1. Klicken Sie im Edge-Browser oben rechts auf das Drei-Punkte-Symbol.

Der aktuelle Edge-Browser

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Wählen Sie Favoriten und beim ausgeklappten Menü Importieren.

    • Wählen Sie, ob Sie nur Favoriten oder Lesezeichen oder ausserdem gesicherte Kennwörter, Adressen oder den Browserverlauf importieren möchten

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Klicken Sie im Pop-up-Fenster neben Importieren aus auf den Drop-Down-Pfeil (standardmässig ist der alte Edge ausgewählt). Wählen Sie Mozilla Firefox - default release
  • Klicken Sie auf Importieren. Sie erhalten direkt eine Benachrichtigung, dass die Daten übertragen wurden. Klicken Sie auf Fertig.
  • Wenn Sie nun oben rechts auf das Sternchen-Symbol (Favoriten) klicken, erscheinen die von Firefox gewohnten Lesezeichen (und Favoriten).

    • Doppelte Favoriten löschen

    1. Falls Sie vor dem Importieren bereits in Edge Lesezeichen erstellt haben, können Sie nun doppelte Exemplare rasch entfernen. Klicken Sie dazu auf Doppelte Favoriten entfernen.
    2. Klicken Sie nochmals auf Entfernen. Die Duplikate werden automatisch entfernt. Bei uns wurde beispielsweise der doppelt vorhandene PCtipp-Webseiten-Link nicht gelöscht. Sollte das bei Ihnen der Fall sein, können Sie nun einen Favoriten anhaken. Im Anschluss klicken Sie auf Löschen.

    Sie können doppelte Favoriten entweder automatisch oder manuell löschen (lassen)

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

     

    Kommentare

    Browser Firefox Edge Internet & Sicherheit
    Anzeige
    Anzeige

    Neueste Beiträge

    News
    Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
    Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
    3 Minuten
    Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
    Boris Boden
    6. Apr 2026
    Mehr erfahren
    Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
    Tests
    Mittelklasse deluxe
    Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
    Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
    3 Minuten
    NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
    Daniel Bader
    1. Apr 2026
    Mehr erfahren
    News
    Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
    Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
    1 Minute
    Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
    Boris Boden
    6. Apr 2026
    Mehr erfahren

    Das könnte Sie auch interessieren

    Praxis
    Windows-Pflege
    CCleaner: ja oder nein?
    Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
    6 Minuten
    luca-diggelmann.jpg
    Luca Diggelmann
    25. Mär 2026
    Praxis
    Mail-Tipps
    14 Tricks für Gmail
    Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
    8 Minuten
    NMGZ-Portraits-Website.png
    Pascal Scherrer
    24. Mär 2026
    Praxis
    Fünf tolle Tricks für Firefox
    Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
    1 Minute
    luca-diggelmann.jpg
    Luca Diggelmann
    30. Mär 2026
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige

    Kommentare