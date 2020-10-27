Lesezeichen in Microsoft Edge immer anzeigen – so gehts

Vergangene Woche hat PCtipp erklärt, wie man Lesezeichen von Firefox in Microsoft Edge importieren kann. Ein Leser fragte nach, warum man in Edge nicht wie in Firefox die Lesezeichen dauerhaft eingeblendet lassen kann.

Das können Sie auch in Edge bewerkstelligen. Standardmässig ist dies allerdings auf neue Tabs (Registerkarten) beschränkt. Um dies auszuprobieren, klicken Sie einfach oben auf das Plus-Zeichen (neuer Tab).

Wenn Sie die Lieblingsseiten nun aber immer in der Symbolleiste sehen möchten, müssen Sie dies über einen Ausflug in die Browser-Einstellungen ändern.