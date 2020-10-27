Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
27. Okt 2020
Lesedauer 2 Min.

Browser

Lesezeichen in Microsoft Edge immer anzeigen – so gehts

Wie von Firefox gewohnt, können Sie auch in Edge die Lesezeichen immer in der Symbolleiste anzeigen lassen.

Wie von Firefox gewohnt, können Sie die Lesezeichen auch in Edge stets eingeblendet lassen

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Vergangene Woche hat PCtipp erklärt, wie man Lesezeichen von Firefox in Microsoft Edge importieren kann. Ein Leser fragte nach, warum man in Edge nicht wie in Firefox die Lesezeichen dauerhaft eingeblendet lassen kann.

Das können Sie auch in Edge bewerkstelligen. Standardmässig ist dies allerdings auf neue Tabs (Registerkarten) beschränkt. Um dies auszuprobieren, klicken Sie einfach oben auf das Plus-Zeichen (neuer Tab).

Wenn Sie die Lieblingsseiten nun aber immer in der Symbolleiste sehen möchten, müssen Sie dies über einen Ausflug in die Browser-Einstellungen ändern.

Standardmässig werden Lesezeichen nur fix in neuen Tabs angezeigt

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch
  1. Klicken Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Symbol.
  2. Wählen Sie Einstellungen.
  3. Suchen Sie nach «Startseite».
  4. In den Suchresultaten sehen Sie unter anderem Favoritenleiste anzeigen. Dort steht standarmässig: «Nur in neuen Tabs». Ändern Sie dies zu «Immer».
  5. Schliessen Sie Edge und öffnen den Browser erneut. Nun werden die Lesezeichen in der Symbolleiste angezeigt.
Hinweis: Dies wurde mit der Edge-Version 86.0.622.51 durchgeführt.

Kommentare

Edge Browser Microsoft Internet & Sicherheit Office
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare