LibreOffice Writer: Bestimmtes Wort nie trennen

Zum Thema Silbentrennung in LibreOffice oder auch MS Word fanden Sie bei uns bereits verschiedene Tipps. Etwa jenen, in einem bestimmten Dokument ein Wort nicht zu trennen («Word und LibreOffice Writer: Dieses Wort nicht trennen»). Oder allgemeine Silbentrennungs-Tipps («Word & Writer: Silbentrennung richtig gemacht»). Oder dann die Nutzung geschützter Leerzeichen oder Bindestriche, um die Worttrennung an einer bestimmten Stelle zu erwirken oder zu verhindern («Word: Wort nicht bei Leerzeichen oder Bindestrich trennen»).

Aber was, wenn Sie zum Beispiel einen Produkt- oder Firmennamen oder einfach ein bestimmtes Wort überhaupt nie trennen wollen? Hierzu habe ich für den LibreOffice Writer eine Möglichkeit entdeckt.

Lösung: Öffnen Sie Extras/Optionen/Spracheinstellungen/Linguistik. Klicken Sie im Bereich «Benutzerdefinierte Wörterbücher» auf Ihr Standard-Wörterbuch und benutzen Sie rechts daneben die Schaltfläche Bearbeiten.