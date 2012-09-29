Link umbenennen im Microsoft Word Dokument

Lösung: Zunächst ein paar Worte über Words allgemeinen Umgang mit Links. Word wandelt erkennbare Webadressen normalerweise automatisch in klickbare Hyperlinks um. Das ist auch die Standardeinstellung. Sie ist in Word 2007 hier zu finden: Office-Button/Word-Optionen/Dokumentprüfung/AutoKorrektur-Optionen; im Reiter AutoFormat ist unter «Ersetzen» diese Option aktiviert: «Internet- und Netzwerkadressen durch Hyperlinks». In Word 2010 gehts zu Datei/Optionen/Dokumentprüfung/AutoKorrektur-Optionen; da steckt dieselbe Option im Reiter AutoFormat während der Eingabe.

Gehts um einen Hyperlink, den Word bereits umgewandelt hat? Klicken Sie in den Link oder markieren Sie ihn. Nach einem Rechtsklick gehts zu Hyperlink bearbeiten. In der neuen Dialogbox finden Sie oben das Feld «Anzuzeigender Text» (Word 2010) oder «Text anzeigen als» (Word 2007). Tippen Sie da das Wort ein, das Word anstelle des Links anzeigen soll.