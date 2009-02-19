Liste von «Ausführen»-Befehlen

Bei Programmen, die in Windows integriert sind, heisst der Befehl gleich wie die ausführbare Datei (.exe), die Sie im Systemverzeichnis finden (C:/WINDOWS oder C:/WINDOWS/System32). Der Rechner heisst beispielsweise «calc.exe». Das geben Sie in die Ausführen-Zeile ein, wobei Sie die Dateiendung .exe auch weglassen können.

Prinzipiell funktioniert das auch bei selbst installierten Programmen so: Microsoft Word wird mit «winword» gestartet; denn das entsprechende File heisst WINWORD.EXE. Allerdings unterstützen dies längst nicht alle Programme.

Hier eine Liste für Windows XP. Die meisten Befehle funktionieren genau gleich auch unter Vista.

Internet Explorer: iexplore

Zubehör

Adressbuch: wab.exe

Editor: notepad.exe

Eingabeaufforderung: cmd.exe

Paint: paint.exe

Rechner: calc.exe

Synchronisieren: mobsync.exe

Windows Movie Maker: moviemk.exe

Windows-Explorer: explorer.exe

WordPad: wordpad.exe

Remotedesktopverbindung: mstsc.exe

Zubehör - Eingabehilfen

Bildschirmlupe: magnify.exe

Bildschirmtastatur: osk.exe

Eingabehilfen-Assistent: accwiz.exe

Hilfsprogramm-Manager: utilman.exe

Zubehör - Unterhaltungsmedien

Audio-Recorder: sndrec32.exe

Lautstärke: sndvol32.exe

Windows Media Player: wmplayer.exe

Zubehör - Systemprogramme

Datenträgerbereinigung: cleanmgr.exe

Defragmentierung: dfrg.msc

Sicherung: ntbackup.exe

Systeminformationen: msinfo32.exe

Systemwiederherstellung: rstrui.exe

Übertragen von Dateien und Einstellungen: migwiz.exe

Zeichentabelle: charmap.exe

Dienste & Sonstiges (Auswahl)

certmgr.msc Zertifikat - Manager

ciadv.msc Indexdienst

clipbrd Zwischenablage

comexp.msc Komponentendienste

compmgmt.msc Computerverwaltung

conf.exe NetMeeting

control userpasswords2 Benutzerkonten

devmgmt.msc Geräte-Manager

diskmgmt.msc Datenträgerverwaltung

driverquery Lister aller aktiven Treiber

drwtsn32.exe Dr. Watson

dxdiag.exe DirectX-Diagnoseprogramm

edit DOS-Editor

eudcedit.exe Editor für benutzerdefinierte Zeichen

eventvwr.msc Ereignisanzeige

faxserv.msc Übersicht über freigegebene Ordner

fsmgmt.msc Freigegebene Ordner

gpedit.msc Gruppenrichtlinien - Editor

ias.msc Internetauthentifizierungsdienst

ipconfig IPConfig

joy Gamecontroller

label Laufwerk umbenennen

lusrmgr.msc Benutzer und Gruppen

msconfig.exe Systemkonfigurationsprogramm

narrator.exe Sprachausgabe

ntmsmgr.msc Wechselmedienverwaltung

ntmsoprq.msc Übersicht über Wechselmedien

odbcad32.exe ODBC-Datenquellen-Administrator

packager.exe Objekt Manager

perfmon.msc Systemmonitor

progman.exe Programm Manager

regedit.exe Registrierungs - Editor

regedt32.exe Registrierungs - Editor

rtcshare.exe Gemeinsame Sitzungen

secpol.msc Sicherheitseinstellungen

services.msc Diensteverwaltung

shrpubw.exe Freigabe erstellen

sigverif.exe Dateisignaturverifizierung

sysedit Systemkonfigurationseditor

syskey.exe Sichern der XP Kontodatenbank

taskmgr.exe Task - Manager

telnet.exe Telenet

tourstart.exe XP Tour

winchat.exe Windows Chat

Windbver.exe SQL-Server

wmimgmt.msc WMI-Steuerung