Tipps & Tricks
Liste von «Ausführen»-Befehlen
Bei Programmen, die in Windows integriert sind, heisst der Befehl gleich wie die ausführbare Datei (.exe), die Sie im Systemverzeichnis finden (C:/WINDOWS oder C:/WINDOWS/System32). Der Rechner heisst beispielsweise «calc.exe». Das geben Sie in die Ausführen-Zeile ein, wobei Sie die Dateiendung .exe auch weglassen können.
Prinzipiell funktioniert das auch bei selbst installierten Programmen so: Microsoft Word wird mit «winword» gestartet; denn das entsprechende File heisst WINWORD.EXE. Allerdings unterstützen dies längst nicht alle Programme.
Hier eine Liste für Windows XP. Die meisten Befehle funktionieren genau gleich auch unter Vista.
Internet Explorer: iexplore
Zubehör
Adressbuch: wab.exe
Editor: notepad.exe
Eingabeaufforderung: cmd.exe
Paint: paint.exe
Rechner: calc.exe
Synchronisieren: mobsync.exe
Windows Movie Maker: moviemk.exe
Windows-Explorer: explorer.exe
WordPad: wordpad.exe
Remotedesktopverbindung: mstsc.exe
Zubehör - Eingabehilfen
Bildschirmlupe: magnify.exe
Bildschirmtastatur: osk.exe
Eingabehilfen-Assistent: accwiz.exe
Hilfsprogramm-Manager: utilman.exe
Zubehör - Unterhaltungsmedien
Audio-Recorder: sndrec32.exe
Lautstärke: sndvol32.exe
Windows Media Player: wmplayer.exe
Zubehör - Systemprogramme
Datenträgerbereinigung: cleanmgr.exe
Defragmentierung: dfrg.msc
Sicherung: ntbackup.exe
Systeminformationen: msinfo32.exe
Systemwiederherstellung: rstrui.exe
Übertragen von Dateien und Einstellungen: migwiz.exe
Zeichentabelle: charmap.exe
Dienste & Sonstiges (Auswahl)
certmgr.msc Zertifikat - Manager
ciadv.msc Indexdienst
clipbrd Zwischenablage
comexp.msc Komponentendienste
compmgmt.msc Computerverwaltung
conf.exe NetMeeting
control userpasswords2 Benutzerkonten
devmgmt.msc Geräte-Manager
diskmgmt.msc Datenträgerverwaltung
driverquery Lister aller aktiven Treiber
drwtsn32.exe Dr. Watson
dxdiag.exe DirectX-Diagnoseprogramm
edit DOS-Editor
eudcedit.exe Editor für benutzerdefinierte Zeichen
eventvwr.msc Ereignisanzeige
faxserv.msc Übersicht über freigegebene Ordner
fsmgmt.msc Freigegebene Ordner
gpedit.msc Gruppenrichtlinien - Editor
ias.msc Internetauthentifizierungsdienst
ipconfig IPConfig
joy Gamecontroller
label Laufwerk umbenennen
lusrmgr.msc Benutzer und Gruppen
msconfig.exe Systemkonfigurationsprogramm
narrator.exe Sprachausgabe
ntmsmgr.msc Wechselmedienverwaltung
ntmsoprq.msc Übersicht über Wechselmedien
odbcad32.exe ODBC-Datenquellen-Administrator
packager.exe Objekt Manager
perfmon.msc Systemmonitor
progman.exe Programm Manager
regedit.exe Registrierungs - Editor
regedt32.exe Registrierungs - Editor
rtcshare.exe Gemeinsame Sitzungen
secpol.msc Sicherheitseinstellungen
services.msc Diensteverwaltung
shrpubw.exe Freigabe erstellen
sigverif.exe Dateisignaturverifizierung
sysedit Systemkonfigurationseditor
syskey.exe Sichern der XP Kontodatenbank
taskmgr.exe Task - Manager
telnet.exe Telenet
tourstart.exe XP Tour
winchat.exe Windows Chat
Windbver.exe SQL-Server
wmimgmt.msc WMI-Steuerung
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