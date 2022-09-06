Wollen Sie keine SwissID?
Wie löscht man eigentlich das Post.ch-Konto?
Wer über ein Post.ch-Konto künftig den Empfang von Sendungen steuern, pick@home, My Post 24 verwenden oder den Postshop nutzen will, muss eine SwissID erstellen und diese mit dem Postkonto verknüpfen (PCtipp berichtete).
- Wie Sie eine SwissID erstellen, lesen Sie hier.
- Wie Sie das Post-Login auf die SwissID umstellen, lesen Sie hier.
- Einen Kommentar meiner Kollegin Claudia Maag zu den SwissID-Plänen der Post lesen Sie hier.
Auf der nächsten Seite finden Sie die Kontaktdaten zum Kündigen des Kontos, auf der übernächsten sogar den inoffiziellen Weg via E-Mail.
Was, wenn man keine SwissID will?Im Postkonto selbst findet sich leider keine Möglichkeit, das Konto löschen zu lassen. Ein kundenfreundliches Verhalten wäre gewesen, hier eine Option zum Exportieren der Daten und Löschen des Kontos mit wenigen Klicks anzubieten. Das wäre auch eine Entlastung des Post-Supportpersonals gewesen, das sich derzeit bestimmt so einiges seitens der verärgerten Kundschaft wird anhören müssen. Aber da herrscht Fehlanzeige.
Die Suche nach «Konto löschen» führt auf der Post.ch-Webseite zum kurzen Text: «Bitte wenden Sie sich an das Contact Center. Falls in Ihrem Firmenkonto mehrere Benutzer erfasst sind, wenden Sie sich zur Verwaltung der Benutzerkonten bitte an einen Superadministrator Ihrer Firma».
Das Contact Center bietet offiziell vier Kontaktwege:
- den kostenpflichtigen Anruf an +41 848 888 888 (8 Rappen/Min.)
- den Chat direkt auf der Webseite via Chat starten
- den WhatsApp-Chat via WhatsApp starten
- und für Gehörlose auch In Gebärdensprache
Kündigung per E-MailIn der eingangs erwähnten Informations-E-Mail der Post befindet sich im Fussbereich zusätzlich eine E-Mail-Adresse, an die Sie sich wenden können: swissidlogin@post.ch.
Die zu nutzen kann einen Versuch wert sein, denn bei Kontaktoptionen via Chat oder Telefon besteht immer ein wenig die Gefahr, dass das Supportpersonal Sie zum Behalten des Kontos und Umstieg auf die SwissID überreden will. Wer keine Lust auf derartige Diskussionen hat und sich sicher ist, die SwissID nicht zu wollen, kann also versuchen, zur E-Mail zu greifen.
Tipps: Senden Sie die Mail am besten von jenem Mailkonto aus, mit dem Sie derzeit in Ihrem bisherigen Post.ch-Konto registriert sind. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Postadresse, die hinterlegte Mailadresse und allenfalls im Konto eingetragene Telefonnummer an (aber keinesfalls das Passwort!). Bitten Sie um Löschung des Kontos und darum, dass man Ihnen die Löschung bestätigt.
Die Mailadresse wird laut einem Versuch in meinem Bekanntenkreis tatsächlich gelesen. Ein Bekannter erhielt nach zwei Tagen eine persönliche Antwortmail mit einer Referenznummer.
WebStamp-Guthaben: Die Mail erläutert unter anderem, was mit allfälligem WebStamp-Guthaben passiert: Ein Guthaben unter 5 Franken verfällt oder kann bis zum endgültigen Löschdatum noch genutzt werden. Wer über 5 Franken Guthaben hat, ist gebeten, eine Kontoverbindung mit IBAN anzugeben.
In jedem Fall müssen Sie die Mail unter Beibehaltung der Referenznummer in der Betreffzeile nochmals beantworten und Ihren definitiven Löschwillen kundtun.
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