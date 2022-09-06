Wie löscht man eigentlich das Post.ch-Konto?

Die zu nutzen kann einen Versuch wert sein, denn bei Kontaktoptionen via Chat oder Telefon besteht immer ein wenig die Gefahr, dass das Supportpersonal Sie zum Behalten des Kontos und Umstieg auf die SwissID überreden will. Wer keine Lust auf derartige Diskussionen hat und sich sicher ist, die SwissID nicht zu wollen, kann also versuchen, zur E-Mail zu greifen.

Tipps: Senden Sie die Mail am besten von jenem Mailkonto aus, mit dem Sie derzeit in Ihrem bisherigen Post.ch-Konto registriert sind. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Postadresse, die hinterlegte Mailadresse und allenfalls im Konto eingetragene Telefonnummer an (aber keinesfalls das Passwort!). Bitten Sie um Löschung des Kontos und darum, dass man Ihnen die Löschung bestätigt.

Die Mailadresse wird laut einem Versuch in meinem Bekanntenkreis tatsächlich gelesen. Ein Bekannter erhielt nach zwei Tagen eine persönliche Antwortmail mit einer Referenznummer.

WebStamp-Guthaben: Die Mail erläutert unter anderem, was mit allfälligem WebStamp-Guthaben passiert: Ein Guthaben unter 5 Franken verfällt oder kann bis zum endgültigen Löschdatum noch genutzt werden. Wer über 5 Franken Guthaben hat, ist gebeten, eine Kontoverbindung mit IBAN anzugeben.

In jedem Fall müssen Sie die Mail unter Beibehaltung der Referenznummer in der Betreffzeile nochmals beantworten und Ihren definitiven Löschwillen kundtun.