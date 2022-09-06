Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
6. Sep 2022
Lesedauer 3 Min.

Wollen Sie keine SwissID?

Wie löscht man eigentlich das Post.ch-Konto?

Die Schweizer Post zwingt die registrierten User zur Erstellung einer SwissID. Was, wenn man das nicht will?

Die Schweizer Post informiert über den Umstieg auf die SwissID

© (Quelle: PCtipp.ch)

Wer über ein Post.ch-Konto künftig den Empfang von Sendungen steuern, pick@home, My Post 24 verwenden oder den Postshop nutzen will, muss eine SwissID erstellen und diese mit dem Postkonto verknüpfen (PCtipp berichtete).

Auf der nächsten Seite finden Sie die Kontaktdaten zum Kündigen des Kontos, auf der übernächsten sogar den inoffiziellen Weg via E-Mail.

Was, wenn man keine SwissID will?

Im Postkonto selbst findet sich leider keine Möglichkeit, das Konto löschen zu lassen. Ein kundenfreundliches Verhalten wäre gewesen, hier eine Option zum Exportieren der Daten und Löschen des Kontos mit wenigen Klicks anzubieten. Das wäre auch eine Entlastung des Post-Supportpersonals gewesen, das sich derzeit bestimmt so einiges seitens der verärgerten Kundschaft wird anhören müssen. Aber da herrscht Fehlanzeige.

Einen Button wie «Daten exportieren» oder «Konto löschen» sucht man vergeblich

 © Quelle: PCtipp.ch

Die Suche nach «Konto löschen» führt auf der Post.ch-Webseite zum kurzen Text: «Bitte wenden Sie sich an das Contact Center. Falls in Ihrem Firmenkonto mehrere Benutzer erfasst sind, wenden Sie sich zur Verwaltung der Benutzerkonten bitte an einen Superadministrator Ihrer Firma».

Das Contact Center bietet offiziell vier Kontaktwege:

  • den kostenpflichtigen Anruf an +41 848 888 888 (8 Rappen/Min.)
  • den Chat direkt auf der Webseite via Chat starten
  • den WhatsApp-Chat via WhatsApp starten
  • und für Gehörlose auch In Gebärdensprache

Die offiziellen Kontaktmöglichkeiten der Post.ch

 © Quelle: PCtipp.ch

Kündigung per E-Mail

In der eingangs erwähnten Informations-E-Mail der Post befindet sich im Fussbereich zusätzlich eine E-Mail-Adresse, an die Sie sich wenden können: swissidlogin@post.ch.

Die Mailadresse im Fussbereich der Informations-E-Mail

 © Quelle: PCtipp.ch

Die zu nutzen kann einen Versuch wert sein, denn bei Kontaktoptionen via Chat oder Telefon besteht immer ein wenig die Gefahr, dass das Supportpersonal Sie zum Behalten des Kontos und Umstieg auf die SwissID überreden will. Wer keine Lust auf derartige Diskussionen hat und sich sicher ist, die SwissID nicht zu wollen, kann also versuchen, zur E-Mail zu greifen.

Tipps: Senden Sie die Mail am besten von jenem Mailkonto aus, mit dem Sie derzeit in Ihrem bisherigen Post.ch-Konto registriert sind. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Postadresse, die hinterlegte Mailadresse und allenfalls im Konto eingetragene Telefonnummer an (aber keinesfalls das Passwort!). Bitten Sie um Löschung des Kontos und darum, dass man Ihnen die Löschung bestätigt.

Die Mailadresse wird laut einem Versuch in meinem Bekanntenkreis tatsächlich gelesen. Ein Bekannter erhielt nach zwei Tagen eine persönliche Antwortmail mit einer Referenznummer.

WebStamp-Guthaben: Die Mail erläutert unter anderem, was mit allfälligem WebStamp-Guthaben passiert: Ein Guthaben unter 5 Franken verfällt oder kann bis zum endgültigen Löschdatum noch genutzt werden. Wer über 5 Franken Guthaben hat, ist gebeten, eine Kontoverbindung mit IBAN anzugeben.

In jedem Fall müssen Sie die Mail unter Beibehaltung der Referenznummer in der Betreffzeile nochmals beantworten und Ihren definitiven Löschwillen kundtun.

Kommentare

Post Web-Dienste
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare