Lohnende IT-Jobs

Ein Einstieg in die IT-Branche lohnt sich für alle: Denn es fehlen in den fünf zukunftsweisenden Segmenten «Cloud-Computing», «Cybersecurity», «Datenanalyse», «Software-Entwicklung» und «IT-Projektmanagement» viele Fachkräfte. Wir stellen diese Berufsfelder genauer vor und zeigen, wie Berufs- und Quereinsteiger von diesen Karrierechancen optimal profitieren.

1. Cloud-Computing

Unternehmen suchen Experten, die sich mit den führenden Cloud-Plattformen AWS (Amazon), Azure (Microsoft) sowie Google Cloud (Alphabet) auskennen und deren spezifische Dienste, Automatisierungswerkzeuge und Tools beherrschen. Sie sollten in der Lage sein, komplexe Cloud-Architekturen zu entwerfen, zu implementieren und zu verwalten.

Drei weitere grosse Themen sind hierbei Sicherheit, Compliance (Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen) und Kostenmanagement. Gefragt sind Fachkräfte, die sich mit den Sicherheitsaspekten von Cloud-Umgebungen auskennen und gewährleisten können, dass Compliance-Anforderungen erfüllt werden. Gerade bei ansteigenden Cloud-Kosten werden Experten zur Optimierung benötigt, die vorhandene Ressourcen effizient nutzen können.

2. Cybersecurity

In einer zunehmend digitalisierten Welt nehmen Cyberangriffe stetig zu. Unternehmen sind auf der Suche nach Fachleuten, die nicht nur ihre IT-Systeme und Netzwerke schützen, sondern auch proaktiv Bedrohungen erkennen und abwehren können. Ausser den technischen Schutzleveln rückt die strategische Ausrichtung in den Fokus der Firmen, um das Unternehmen vor existenziellen Risiken wie Datenverlust, finanziellen Schäden, Reputationsverlust und rechtlichen Konsequenzen zu bewahren.

Cybersecurity-Experten spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung von solchen Sicherheitsstrategien, um einerseits das Know-how zu schützen, andererseits das Vertrauen ihrer Kunden zu erhalten. Ganz vorn auf der Agenda stehen die Netzwerksicherheit und die Schwachstellenanalyse, aber auch elementare Kenntnisse über die Sicherheitsrichtlinien und Standards, die es einzuhalten gilt. Kreative Lösungsfähigkeiten und das Können, komplexe technische Sachverhalte klar und verständlich an verschiedene Zielgruppen zu kommunizieren, sind hierbei besonders wichtig.

Fachkräfte, die in der Lage sind, grosse Datenmengen zu analysieren und wertvolle Erkenntnisse daraus zu gewinnen, sind gefragter denn je. Gerade im Zeitalter von KI geht es oft darum, die ausgewerteten Daten zu verstehen und effektiv für das Unternehmen einzusetzen. Datenwissenschaftler und -analysten spielen immer dann eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von Geschäftsstrategien, wenn datengestützte Entscheidungen zugrunde liegen, um die hauseigenen Prozesse zu optimieren und so Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Letztlich helfen sie Unternehmen, ihre Kunden besser zu verstehen, neue Marktchancen zu identifizieren und innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Zusätzlich zu den genannten Skills sollten Experten sattelfest in der Datenvisualisierung und -wissenschaft sein.

4. Software-Entwicklung

Die Nachfrage nach qualifizierten Software-Entwicklern ist in der heutigen, technologiegeprägten Welt weiter steigend. Unternehmen suchen händeringend nach Fachkräften, die in der Lage sind, skalierbare und benutzerfreundliche Software-Lösungen zu entwickeln. Dabei sind Back-End-Entwickler besonders gefragt, da sie das Fundament jeder digitalen Anwendung bilden. Nebst Kenntnissen in Programmiersprachen und Erfahrungen in Webanwendungen, wünschen Konzerne auch Profis, die mit Datenbanken und Cloud-Technologien vertraut sind. Analy­tisches Denkvermögen und die Fähigkeit, Lösungen für Probleme zu finden, sind wichtige Kriterien für diesen Jobbereich.

5. IT-Projektmanagement

Ein IT-Projektmanager ist ein Koordinator und zugleich die treibende Kraft hinter erfolgreichen IT-Projekten. Mit seiner Hilfe und der richtigen strategischen Ausrichtung der Projekte werden Unternehmensziele erreicht. Projektmanager sind das Bindeglied zwischen verschiedenen technischen Abteilungen und kommunizieren komplexe Sachverhalte klar und verständlich. Nebst fundierter Projektmanagement-Expertise bringen sie tiefes Verständnis für technische Zusammenhänge mit. Zu den Grundaufgaben zählen die Planung, Durchführung, Überwachung und der Abschluss von Informatikprojekten unter Einhaltung von Zeit-, Budget- und Qualitätsvorgaben.

Wege zum IT-Job

Das breite Spektrum an Aus- und Weiterbildungen respektive Möglichkeiten zum Quereinstieg in der Schweiz zeigt, wie dringend IT-Spezialisten benötigt werden. Im Folgenden stellen wir eine Auswahl an Möglichkeiten für den Einstieg vor.