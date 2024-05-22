Onlineshops
Hier lohnt sich der Einkauf
Damit der Kunde zufrieden ist, müssen Onlineshops viel leisten: ein riesiges Produktsortiment, vielseitige Auswahl- und Vergleichsmöglichkeiten, eine erstklassige Beratung und das zu möglichst tiefen Preisen. Und für den Fall der Fälle – wenn es nach dem Kauf zu einem Defekt kommt – ist auch die saubere Abwicklung des Garantieprozederes wichtig.
Der PCtipp vergleicht in dieser Kaufberatung sieben grosse Schweizer Elektronikshops für Computer, Multimedia-Hardware und Peripheriegeräte. Bitte beachten Sie: Mit dabei sind auch (noch) die Webshops Melectronics (Migros) und Microspot.ch (Coop), obschon sie von ihren Mutterkonzernen derzeit umstrukturiert werden oder ganz von der Bildfläche verschwinden sollen. Dazu gleich mehr.
Die getesteten Onlineshops
- Brack.ch
- Digitec.ch
- Fust
- Interdiscount
- Media Markt
- Melectronics
- Microspot.ch
Es brodelt gewaltig
Zur aktuellen, brisanten Lage: Dass ein Onlineshop auch im Hardware-Paradies Schweiz längst kein Selbstläufer mehr ist, hat sich zuletzt gleich mehrfach gezeigt. Nach dem Aus der PCP-Gruppe (zu der das Schweizer Traditionsunternehmen Steg Electronics sowie Techmania und PC-Ostschweiz gehörten) zieht ebenfalls der Coop-Konzern seinem Onlineshop Microspot.ch den Stecker. Von offizieller Seite aus nennt sich das Ganze zwar «Verschmelzung» mit der ebenfalls zu Coop gehörenden Marke Interdiscount.
Der nächste Kandidat, der den Rotstift ansetzt, ist die Migros. Das Unternehmen greift rigoros durch und unterzieht in einem fortlaufenden Prozess sämtliche Melectronics-Filialen einer Standortanalyse. Will heissen: Lohnt sich die Melectronics-Zweigstelle, bleibt sie (vorerst) bestehen. Falls sie in den Augen der Konzernleitung defizitär arbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gross, dass die Filiale in ein nahgelegenen Migros-Supermarkt als kleinere «Shop-in-Shop-Filiale» integriert wird. Fällt die Standortanalyse, die noch bis 2025 läuft, richtig negativ aus, wird die Marke wohl verschwinden.
Für Melectronics wird es auf jeden Fall schwierig, denn die Migros besitzt mit Digitec.ch einen weiteren Elektronikshop, der wie Interdiscount bei Coop die erfolgreichere und einträchtigere Marke ist.
Das muss ein Shop bieten
Mit dieser Vorgeschichte ist auch klar, dass es für die immer noch gut bis sehr gut aufgestellten Schweizer Elektronikshops nicht leichter wird. Nach wie vor gilt: Gute Webshops stehen für faire Preise, eine breites Produktsortiment und eine fundierte Beratung. Die Webseite sollte sich durch eine stringente Produktsuche mit schneller Zielführung auszeichnen. Zudem sollte das Eigenlager gross genug sein.
Um auch spezielle Ware liefern zu können, braucht es ausserdem erfahrenes, geschultes Personal. Ob dem so ist, zeigt sich unter anderem bei Anfragen von Kunden.
Soviel vorweg: Beim Personal und Support punktet unser Testsieger Brack.ch. Die Beratung des Aargauer Onlinehändlers ist top. Ist die Ware nicht vorrätig, wird eine adäquate Alternative angeboten.
Der Kunde ist KönigDie Startseite eines Onlineshops ist und bleibt seine Visitenkarte. Die Homepage sollte klar strukturiert, transparent und zielführend aufgebaut sein: Daumen hoch für Brack.ch, Digitec.ch, Media Markt und Fust – bei diesen sieht man eine gute Produktauswahl auf der Homepage. Langweilig und zudem wenig informativ sehen dagegen die Startseiten von Interdiscount, Microspot und auch Melectronics aus. Potenzielle Kunden werden hier nicht «mitgenommen», sondern gleich mit einer Auswahl an Geräten «erschlagen».
Weitere Pluspunkte sammeln viele Onlineshops mit ihren spannenden, zeitlich limitierten Aktionsangeboten. Brack.ch bietet den mittlerweile stark aufgewerteten «DayDeal», der auf mehrere Angebote und teils auch Tage erweitert wurde. Digitec.ch hat täglich wechselnden Tagesangebote, Interdiscount führt den Wochenknaller, Melectronics seinen 24h-Hit. Ausserdem bieten Brack.ch und Digitec.ch gebrauchte und geprüfte Occasionsware an, die im Preis reduziert ist.
Spannend sind auch die Live-Chats/-Beratungen vieler Onlineshops, um sich über ein Produkt zu informieren. Die Idee der Live-Beratungen ist simpel, aber clever umgesetzt: Der Anwender klickt auf den entsprechenden Button und gestattet die Benutzung des Mikrofons. Ein Kundenberater in der Filiale nimmt die Anfrage entgegen. Der Kunde sieht den Berater auf dem Bildschirm. Der Berater kann den Anwender hingegen nur hören, aber nicht sofort sehen. Denn das Live-Bild des Anwenders wird nur auf Wunsch übertragen. Im folgenden Gespräch zeigt der Berater dem Anwender das Produkt und führt es vor. Wenn gewollt, kann auch gleich eine Bestellung gegen Rechnung ausgelöst werden.
Der PCtipp muss als unabhängige Kaufberatungsquelle allerdings bei solchen Diensten auch auf das Eigeninteresse der Händler hinweisen: Natürlich soll nicht nur über das Produkt gesprochen werden. Schliesslich will nach der Beratung das Produkt am besten auch an Mann oder Frau gebracht werden. Die Portale wollen mit ihren Zusatzleistungen zudem auf ihr Know-how hinweisen und Kunden so an sich binden. Im optimalen Fall soll das «sich Umschauen» in anderen Webshops entfallen.
Weitere Serviceleistungen
Daneben erweitern die Onlineshops Ihr bestehendes Produktportfolio mit Dienstleistungen wie der Vor-Ort-Inbetriebnahme, einem Aufstellservice oder einer kompletten Inbetriebnahme. Hier liefert Fust eine Glanzleistung ab. Die Dienstleistungen dieses Shops schliessen unter anderem auch den Download von Bedienungsanleitungen im PDF-Format, einen Nachhaltigkeitscheck, einen Ersatzteilservice sowie ein 30-Tage-Umtauschrecht ein.
Die AufmachungEin Muss für einen Onlineshops ist eine klare Struktur. Zum Pflichtprogramm gehören zudem die drei Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch. Das bieten sämtliche Testkandidaten. Im Testfeld setzen sechs der sieben Händler für die Produktsuche auf einen Kategoriebaum auf der linken Seite. Fust verwendet hingegen Kacheln. Wichtig ist ebenfalls, dass die Shops auf unterschiedlich grossen Bildschirmen – vom Laptop bis zum Smartphone – funktionieren. Im Test bieten alle Händler ein für Smartphones & Co. optimiertes Portal an.
Ein Onlineshop muss zudem schnell und ohne Hänger laufen. Bezüglich der Reaktionszeit für einen Neuaufbau der Webseite, der Qualität der Suche und der Produktdarstellung gibt es kaum etwas auszusetzen. Hier sind die Schweizer Webshops führend und hinterlassen einen Topeindruck. Und auch die Suchqualität der sieben Shops liegt auf einem Spitzenniveau: Wurde im Test der Name des gesuchten Produkts im Suchfeld nicht (ganz) korrekt eingegeben, waren die Ergebnisse dennoch fast immer goldrichtig.
Zu den weiteren Grundelementen, die sofort für den Besucher erkennbar sein sollten, gehören die Anmeldefunktion, AGBs (Allgemeine Geschäftsbedingungen), Garantieleistungen, Versandkosten, der Warenkorb und die Möglichkeit, mehrere Produkte direkt miteinander zu vergleichen. Auch hier haben wir bei keinem etwas zu meckern. Ausnahmslos alle Shops unterstützen ausserdem alle wichtigen Social-Media-Dienste. Nebst einer Facebook-Seite werden von den sieben Portalen ebenfalls die Social-Media-Kanäle von Instagram, X und Youtube befeuert.
Brack.ch, Digitec.ch, Fust, Interdiscount und Microspot.ch führen zudem einen Blog, bei dem Neuigkeiten des Händlers aber auch aus der IT-Welt zu finden sind. Zudem lassen sich auf diesen Portalen unter dem jeweiligen Produkt Bewertungen schreiben. Davon profitiert die Glaubwürdigkeit.
Testsieger: Brack.ch
Riesige PreisunterschiedeDISCLAIMER! Der Artikel stammt aus der Printausgabe Heft 4/2024 des PCtipp. Die Preise sind also eine Momentaufnahme und können sich mittlerweile geändert haben.
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In unserem Shopvergleich haben wir acht Produktstichproben durchgeführt, um Preise und Verfügbarkeit zu vergleichen (siehe Tabelle unten). Das Ergebnis: Das Mass aller Dinge sind die Händler Brack.ch und Digitec.ch. Diese können alle unsere Produkte sofort liefern. Fust, Melectronics und Microspot.ch müssen zweimal passen, Media Markt und Interdiscount sogar dreimal.
Preislich sieht es vor allem bei Melectronics eher mittelprächtig aus: Hier sind gleich drei Produkte am teuersten. Dass sich ein Vergleich immer lohnt, zeigen die Preisunterschiede: So gibt es etwa den Samsung-Fernseher QE65QN90C bei Media Markt und Microspot.ch für knapp 1500 Franken, bei Melectronics kostet er rund 2250 Franken; eine horrende Kostendifferenz von 750 Franken.
Der Bestellvorgang läuft bei allen sieben Händlern vorbildlich ab: Vor dem Abschicken werden die Produkte im Warenkorb nochmals aufgelistet und auch eventuelle Lieferverzögerungen angezeigt. Im Test wiesen alle sieben Händler eine vorauskalkulierte Lieferzeit aus. Sämtliche Testkandidaten zeigen zudem bereits beim Aufrufen des gesuchten Produkts die aktuelle Verfügbarkeit an.
Zum guten Ton gehört der kostenlose Versand von Produkten. Umsonst ist der Versand aber meistens erst ab einem Bestellwert von 50 Franken. Eine positive Ausnahme ist Media Markt. Der Händler gibt zwar einen Versandpreis von 6 Franken für «Kleinteile» an, der entfällt aber oft. Achtung: Wiegt das gekauft Gerät mehr als 30 Kilogramm, fallen bei Media Markt höhere Versandkosten von 99 Franken an.
Geliefert wird in der Regel am Folgetag, sofern es sich um einen Werktag handelt. Daneben bieten die Händler gegen einen Zuschlag eine Expresslieferung am gleichen Tag. Mehr Infos dazu finden Sie in der Tabelle auf der letzten Seite/Teil 4.
Zu den Bezahlmöglichkeiten: Alle Händler bieten gängige Methoden wie Vorauskasse, Rechnung, Kreditkarte, Twint, PostFinance oder Barzahlung (direkt im Laden, sofern vorhanden) an. Als Kreditkarten werden in der Regel Visa oder Mastercard akzeptiert. Bis auf Interdiscount und Melectronics können Käufer auch mit PayPal bezahlen. Wer gerne bar seine Rechnung begleicht: Fast alle Händler fahren zweigleisig: Digitec.ch, Fust, Interdiscount, Media Markt, Melectronics und Microspot.ch bieten zusätzlich zum Onlineshop, auch Ladengeschäfte an. Die Idee: Ein möglichst grosses Filialnetz aufzuspannen, um flächendeckend zu agieren. Brack.ch als Ausnahme bietet zwar auch einen Abholservice an, seine Produkte werden aber hauptsächlich per Paketdienst überbracht. Fust kommt auf 167 Läden, Interdiscount auf ca. 170 Filialen, der Media Markt auf 27 Geschäfte. Weitere detaillierte Informationen über die Händler, deren Onlineshops sowie zu den Versandkosten finden Sie in der Tabelle unten.
DISCLAIMER! Der Artikel stammt aus der Printausgabe Heft 4/2024 des PCtipp. Die Preise sind also eine Momentaufnahme und können sich mittlerweile geändert haben.
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