Hier lohnt sich der Einkauf

Es brodelt gewaltig

Zur aktuellen, brisanten Lage: Dass ein Onlineshop auch im Hardware-Paradies Schweiz längst kein Selbstläufer mehr ist, hat sich zuletzt gleich mehrfach gezeigt. Nach dem Aus der PCP-Gruppe (zu der das Schweizer Traditionsunternehmen Steg Electronics sowie Techmania und PC-Ostschweiz gehörten) zieht ebenfalls der Coop-Konzern seinem Onlineshop Microspot.ch den Stecker. Von offizieller Seite aus nennt sich das Ganze zwar «Verschmelzung» mit der ebenfalls zu Coop gehörenden Marke Interdiscount.

Der nächste Kandidat, der den Rotstift ansetzt, ist die Migros. Das Unternehmen greift rigoros durch und unterzieht in einem fortlaufenden Prozess sämtliche Melectronics-Filialen einer Standortanalyse. Will heissen: Lohnt sich die Melectronics-Zweigstelle, bleibt sie (vorerst) bestehen. Falls sie in den Augen der Konzernleitung defizitär arbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gross, dass die Filiale in ein nahgelegenen Migros-Supermarkt als kleinere «Shop-in-Shop-Filiale» integriert wird. Fällt die Standortanalyse, die noch bis 2025 läuft, richtig negativ aus, wird die Marke wohl verschwinden.

Für Melectronics wird es auf jeden Fall schwierig, denn die Migros besitzt mit Digitec.ch einen weiteren Elektronikshop, der wie Interdiscount bei Coop die erfolgreichere und einträchtigere Marke ist.

Das muss ein Shop bieten

Mit dieser Vorgeschichte ist auch klar, dass es für die immer noch gut bis sehr gut aufgestellten Schweizer Elektronikshops nicht leichter wird. Nach wie vor gilt: Gute Webshops stehen für faire Preise, eine breites Produktsortiment und eine fundierte Beratung. Die Webseite sollte sich durch eine stringente Produktsuche mit schneller Zielführung auszeichnen. Zudem sollte das Eigenlager gross genug sein.

Um auch spezielle Ware liefern zu können, braucht es ausserdem erfahrenes, geschultes Personal. Ob dem so ist, zeigt sich unter anderem bei Anfragen von Kunden.

Soviel vorweg: Beim Personal und Support punktet unser Testsieger Brack.ch. Die Beratung des Aargauer Onlinehändlers ist top. Ist die Ware nicht vorrätig, wird eine adäquate Alternative angeboten.

Der Kunde ist König

Die Startseite eines Onlineshops ist und bleibt seine Visitenkarte. Die Homepage sollte klar strukturiert, transparent und zielführend aufgebaut sein: Daumen hoch für Brack.ch, Digitec.ch, Media Markt und Fust – bei diesen sieht man eine gute Produktauswahl auf der Homepage. Langweilig und zudem wenig informativ sehen dagegen die Startseiten von Interdiscount, Microspot und auch Melectronics aus. Potenzielle Kunden werden hier nicht «mitgenommen», sondern gleich mit einer Auswahl an Geräten «erschlagen».

Weitere Pluspunkte sammeln viele Onlineshops mit ihren spannenden, zeitlich limitierten Aktionsangeboten. Brack.ch bietet den mittlerweile stark aufgewerteten «DayDeal», der auf mehrere Angebote und teils auch Tage erweitert wurde. Digitec.ch hat täglich wechselnden Tagesangebote, Interdiscount führt den Wochenknaller, Melectronics seinen 24h-Hit. Ausserdem bieten Brack.ch und Digitec.ch gebrauchte und geprüfte Occasions­ware an, die im Preis reduziert ist.

Spannend sind auch die Live-Chats/-Beratungen vieler Onlineshops, um sich über ein Produkt zu informieren. Die Idee der Live-Beratungen ist simpel, aber clever umgesetzt: Der Anwender klickt auf den entsprechenden Button und gestattet die Benutzung des Mikrofons. Ein Kundenberater in der Filiale nimmt die Anfrage entgegen. Der Kunde sieht den Berater auf dem Bildschirm. Der Berater kann den Anwender hingegen nur hören, aber nicht sofort sehen. Denn das Live-Bild des Anwenders wird nur auf Wunsch übertragen. Im folgenden Gespräch zeigt der Berater dem Anwender das Produkt und führt es vor. Wenn gewollt, kann auch gleich eine Bestellung gegen Rechnung ausgelöst werden.

Der PCtipp muss als unabhängige Kaufberatungsquelle allerdings bei solchen Diensten auch auf das Eigeninteresse der Händler hinweisen: Natürlich soll nicht nur über das Produkt gesprochen werden. Schliesslich will nach der Beratung das Produkt am besten auch an Mann oder Frau gebracht werden. Die Portale wollen mit ihren Zusatzleistungen zudem auf ihr Know-how hinweisen und Kunden so an sich binden. Im optimalen Fall soll das «sich Umschauen» in anderen Web­shops entfallen.

Weitere Serviceleistungen

Daneben erweitern die Onlineshops Ihr bestehendes Produktportfolio mit Dienstleistungen wie der Vor-Ort-Inbetriebnahme, einem Aufstellservice oder einer kompletten Inbetriebnahme. Hier liefert Fust eine Glanzleistung ab. Die Dienstleistungen dieses Shops schliessen unter anderem auch den Download von Bedienungsanleitungen im PDF-Format, einen Nachhaltigkeitscheck, einen Ersatzteilservice sowie ein 30-Tage-Umtauschrecht ein.

Die Aufmachung

Ein Muss für einen Onlineshops ist eine klare Struktur. Zum Pflichtprogramm gehören zudem die drei Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch. Das bieten sämtliche Testkandidaten. Im Testfeld setzen sechs der sieben Händler für die Produktsuche auf einen Kategoriebaum auf der linken Seite. Fust verwendet hingegen Kacheln. Wichtig ist ebenfalls, dass die Shops auf unterschiedlich grossen Bildschirmen – vom Laptop bis zum Smartphone – funktionieren. Im Test bieten alle Händler ein für Smartphones & Co. optimiertes Portal an.

Ein Onlineshop muss zudem schnell und ohne Hänger laufen. Bezüglich der Reaktionszeit für einen Neuaufbau der Webseite, der Qualität der Suche und der Produktdarstellung gibt es kaum etwas auszusetzen. Hier sind die Schweizer Webshops führend und hinterlassen einen Topeindruck. Und auch die Suchqualität der sieben Shops liegt auf einem Spitzenniveau: Wurde im Test der Name des gesuchten Produkts im Suchfeld nicht (ganz) korrekt eingegeben, waren die Ergebnisse dennoch fast immer goldrichtig.

Zu den weiteren Grundelementen, die sofort für den Besucher erkennbar sein sollten, gehören die Anmeldefunktion, AGBs (Allgemeine Geschäftsbedingungen), Garantieleistungen, Versandkosten, der Warenkorb und die Möglichkeit, mehrere Produkte direkt miteinander zu vergleichen. Auch hier haben wir bei keinem etwas zu meckern. Ausnahmslos alle Shops unterstützen ausserdem alle wichtigen Social-Media-Dienste. Nebst einer Facebook-Seite werden von den sieben Portalen ebenfalls die Social-Media-Kanäle von Instagram, X und Youtube befeuert.

Brack.ch, Digitec.ch, Fust, Interdiscount und Microspot.ch führen zudem einen Blog, bei dem Neuigkeiten des Händlers aber auch aus der IT-Welt zu finden sind. Zudem lassen sich auf diesen Portalen unter dem jeweiligen Produkt Bewertungen schreiben. Davon profitiert die Glaubwürdigkeit.