LPT auf Netzwerkdrucker umleiten

Öffnen Sie hierzu die Druckereinstellungen des Netzwerkdruckers ("Start/Einstellungen/Drucker", anschliessend Rechtsklick auf den Drucker und "Eigenschaften" auswählen).

Im Register "Details" werden Sie sehen, dass der Druckeranschluss etwa wie \\SERVER\Drucker aussieht. Merken Sie sich diesen Netzwerk-Pfad oder kopieren Sie ihn die Zwischenablage.

Wählen Sie nun als Druckeranschluss LPT1. Jetzt muss nur noch die LPT-Schnittstelle mit dem Netzwerkpfad verbunden werden: Dies können Sie im gleichen Fenster unter "Druckeranschluss zuweisen" machen.

Verbinden Sie hier LPT1 mit dem oben erwähnten Netzwerkpfad und vergessen Sie nicht, bei "Verbindung beim Start wieder herstellen" ein Häkchen zu setzen.