Mac: Objekte direkt in neuen Ordner legen

Dieser praktische Befehl ist so unscheinbar, dass er gerne übersehen wird. Markieren Sie im Finder eine beliebige Auswahl aus Dateien und Ordnern. Wählen Sie anschliessend im Menü Ablage den Befehl Neuer Ordner mit Auswahl ([…] Objekte) oder verwenden Sie das Kürzel Control+Command-N», um die Objekte in einen brandneuen Ordner zu stecken.