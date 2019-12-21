Mac-Tipp: Aufnahmeorte anzeigen

Geotags speichern sehr präzise, wo ein Foto aufgenommen wurde – im besten Fall auf den Meter genau. Diese Informationen sind Bestandteil der Exif-Daten: jenen unsichtbaren Informationen, die fast alle Digitalkameras an das Bild heften. Um die Position zu ermitteln, wird sie über das GPS-Modul des Smartphones abgefragt.

Diese Exif-Daten können seit macOS 10.14 «Mojave» auch direkt im Finder abgefragt werden. Dazu öffnen Sie den entsprechenden Bilderordner und wählen im Menü «Darstellung» den Befehl «Als Galerie». Wenn Sie nun ein Foto anklicken, werden die Exif-Daten auf der rechten Fensterseite angezeigt.