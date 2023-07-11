Mac-Tipp: Controller anschliessen

Noch sind Macs den Windows-PCs beim Thema «Gaming» massiv unterlegen – und vielleicht wird sich das nie ändern. Und es lassen sich immer mehr Spiele am Mac spielen: Xbox-Spiele über die Cloud oder über Gforce Now, tatsächlich angepasste Games und natürlich in der Apple Arcade: Apples eigenes Spiele-Angebot sorgt für ein reichhaltiges Angebot an Spass für die Grossen und die Kleinen.

Sie erreichen die Arcade im Mac App Store in der linken Spalte. (1) Je nach Spiel, das Sie anklicken, sehen Sie weit unten den Hinweis, dass Game-Controller unterstützt werden. (2) Aber das kann auch bei anderen Games der Fall sein, die ausserhalb der Arcade angeboten werden.