Mac-Tipp: Fotos können nicht überarbeitet werden

Lösung? Keine.

Die Situation ist natürlich unschön, denn es gibt viele triftige Gründe, um auf macOS 13 ‹Ventura› dankend zu verzichten – aber das ist ein anderes Thema. Das Problem liegt darin, dass Apple die Upgrades seiner Anwendungen (leider) an die System-Updates knüpft – und sich deshalb die Fotos-App nicht separat zwischen zwei System-Versionen aktualisieren lässt.

Also: Altes System mit weniger Möglichkeiten – oder alle Möglichkeiten, aber ‹Ventura› am Hals: die klassische Wahl zwischen Pest und Cholera.

Doch ein Schlupfloch gibt es dennoch: wenn Sie das Porträt nicht in der Fotos-App bearbeiten, sondern in einer Dritt-Anwendung wie Luminar Neo. Das kann zwar nicht im Sinne des Erfinders sein, aber mit Luminar Neo werten Sie Ihren fotografischen Werkzeugkasten immerhin mit einer hervorragenden Software auf. Den Test zum sehr ähnlichen Vorgänger Luminar A.I. finden Sie hier.