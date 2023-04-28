Upgrade als Sackgasse
Mac-Tipp: Fotos können nicht überarbeitet werden
Eigentlich sind wir uns gewohnt, dass die Mac-, iPhone- und iPad-Versionen von Apples eigenen Anwendungen im Gleichklang schwingen – also dass etwa die Funktionen auf allen drei Plattformen deckungsgleich sind. Doch dem ist leider nicht immer so, wie das folgende Beispiel zeigt.
Wenn Sie mit dem iPhone unter iOS 16 ein Bild im Porträt-Modus aufnehmen, dann erscheint es genau in dieser Form auch in der Fotos-Anwendung auf dem Mac. Unter dem ebenfalls aktuellen macOS 13 ‹Ventura› lässt sich der Bearbeiten-Modus aufrufen, der die entsprechenden Werkzeuge für die Porträt-Fotos bereithält: So lässt sich nachträglich die Schärfentiefe regeln oder das Studiolicht verändern, so wie wir es kennen und schätzen:
Wird dasselbe Bild hingegen in Fotos unter macOS 12 ‹Monterey› geöffnet, ist die Situation eine andere. Auch hier wird das Foto angezeigt, inklusive der künstlichen Unschärfe – doch die Werkzeuge zur Bearbeitung des Porträt-Effekts fehlen.
Mehr noch: Die Schaltfläche Zurück zum Original ist aktiv, obwohl dem Bild bis jetzt kein Bit gekrümmt wurde. Wird sie gedrückt, verschwindet der Porträt-Effekt nach einer Warnung, wenn auch nur temporär: Die Tiefenmaske ist immer noch vorhanden und der Effekt kann auf einem iPhone, iPad oder Mac mit dem neusten System wieder aktiviert werden.
Lösung? Keine.
Die Situation ist natürlich unschön, denn es gibt viele triftige Gründe, um auf macOS 13 ‹Ventura› dankend zu verzichten – aber das ist ein anderes Thema. Das Problem liegt darin, dass Apple die Upgrades seiner Anwendungen (leider) an die System-Updates knüpft – und sich deshalb die Fotos-App nicht separat zwischen zwei System-Versionen aktualisieren lässt.
Also: Altes System mit weniger Möglichkeiten – oder alle Möglichkeiten, aber ‹Ventura› am Hals: die klassische Wahl zwischen Pest und Cholera.
Doch ein Schlupfloch gibt es dennoch: wenn Sie das Porträt nicht in der Fotos-App bearbeiten, sondern in einer Dritt-Anwendung wie Luminar Neo. Das kann zwar nicht im Sinne des Erfinders sein, aber mit Luminar Neo werten Sie Ihren fotografischen Werkzeugkasten immerhin mit einer hervorragenden Software auf. Den Test zum sehr ähnlichen Vorgänger Luminar A.I. finden Sie hier.
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