Mac-Tipp: Hazel 5

Eines meiner Steckenpferde am Mac ist die Automation. Warum selber arbeiten, wenn der Rechenknecht nur Däumchen dreht? Davon abgesehen, ist macOS eine fantastische Plattform für komplexe, aber einfach zu meisternde Automatismen. Es gibt nichts Besseres, wenn man sich in den Foren der Hersteller der populären Produkte umsieht: Dort betteln die Windows-Anwender regelmässig um eine eigene Version und tun kund, wie unverzichtbar ihre Plattform ist. (Spoiler: ist sie nicht – und das zeigen auch die kalten Schultern der jeweiligen Programmierer.)

Das so nebenbei als Motivationsspritze, damit Sie sich den Vorteil von Apples Plattform zunutze machen. Vielleicht beginnen Sie mit Intelligenten Ordnern und arbeiten sich dann via BetterTouchTool oder Ordner-Aktionen zum fast allmächtigen Keyboard Maestro hoch? Jede dieser Techniken und Anwendungen ist eine Bereicherung. Aber heute ist Hazel an der Reihe, ein weiteres Mac-exklusives Juwel.

Hängen Sie bitte nicht gleich auf, aber Hazel ist nicht so leicht zu erklären. Zuerst einmal werden Sie überall lesen, dass Hazel ein automatischer Dateimanager ist. Er überwacht im Hintergrund bestimmte Ordner und tritt in Aktion, wenn neue Objekte hinzukommen. Und diese werden dann nach Ihren Kriterien versaftet.

Die folgenden Screenshots zeigen dabei nur den Hazel-Editor, in dem die Regeln und Aktionen festgelegt werden. Die Anwendung und die Überwachung laufen jedoch ständig im Hintergrund.

Nehmen wir ein einfaches Beispiel: Bei jeder PCtipp-Heftproduktion werden immer wieder aktualisierte Seitenpläne des Inhalts als PDF verschickt, die sich oft nur wenig unterscheiden. Diese Aktualisierung erfolgt häufiger, als sie für meine Funktion nötig ist, aber einfach wegschmeissen ist ja auch keine Lösung.

Stattdessen ziehe ich die Datei auf den Schreibtisch, der von Hazel überwacht wird. Die Kriterien lauten in diesem Fall: Der Dateityp ist ein PDF und der Name enthält «PCtipp_Seitenplan».