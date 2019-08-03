Mac-Tipp: Karabiner Elements

Tastaturen sind eine ewige Konstante in der Geschichte der Computer. Sie sind flacher geworden, kabellos und hübscher. Doch in ihrem Kern sind sie seit Jahrzehnten unverändert: Sie drücken eine Taste und das vordefinierte Zeichen erscheint. Sie drücken eine Tastenkombination und ein Befehl wird ausgeführt. Dieses Prinzip hält sich so hartnäckig, weil es logisch, zugänglich und intuitiv erfassbar ist. Diese Eigenschaften sorgen aber auch dafür, dass Tastaturen sehr einfach gestrickte, fast schon primitive Eingabegeräte sind.

Karabiner Elements

Das muss nicht so bleiben, wenn Sie die kostenlose Software «Karabiner Elements» (kurz: Karabiner) hinzuziehen, die Sie unter der Adresse https://pqrs.org/osx/karabiner herunterladen. Nach der Installation finden Sie im «Programme»-Ordner die Anwendungen «Karabiner-Elements» und «Karabiner-EventViewer». Starten Sie die Anwendung «Karabiner-Elements». In Zukunft können Sie die Einstellungen auch öffnen, wenn Sie in der Menüleiste das Karabiner-Symbol anklicken und im Einblendmenü den Befehl «Preferences» anwählen.