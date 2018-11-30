Mac-Tipp: Library-Ordner

Der Ordner enthält ausserdem Voreinstellungen und andere Elemente, die von Anwendungen automatisch installiert wurden. Solche Dinge werden oft in den Unterordnern «Application Support» und «Preferences» abgelegt. Kurzum: Sie sollten den «Library»-Ordner an einem verregneten Sonntag genauer unter die Lupe nehmen, um mehr über seinen Inhalt zu erfahren.

Da ist aber kein Ordner!

Eventuell finden Sie in Ihrem Benutzerverzeichnis keinen Ordner «Library». Das liegt daran, dass ihn Apple versteckt – vielleicht auch deshalb, weil sein Inhalt ein wenig delikat ist und einige Informationen für das Funktionieren der Programme wichtig sind. Deshalb ist der Ordner ab Werk unsichtbar. Wenn Sie jedoch Ihren Mac mit Time Machine sichern, dann umfasst die Sicherung auch diese Library.

Temporär aufrufen

Wenn Sie im Finder das Menü «Gehe zu» öffnen, sehen Sie verschiedene Ordner, die Sie direkt anwählen können: