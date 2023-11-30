Mac-Tipp: Mehrere Mediatheken

Hier ­klicken Sie auf die Schaltfläche Neue erstellen und legen eine neue Mediathek an, die zum Beispiel mit uralten Bildern gefüttert wird, die Sie eigentlich nicht in der regulären Mediathek sehen möchten – oder wenn Sie in Fotos geschäftliche Situationen aufbewahren, die sich jedoch nicht mit der privaten Sammlung vermischen sollen.

Um wieder zur Systemfotomediathek zu wechseln, halten Sie beim nächsten Start ­erneut die Option-Taste gedrückt und wählen diese Sammlung aus; sie bleibt so lange erhalten, bis Sie erneut die Meinung ändern.

Vereinen ist komplizierter

Leider ist es nicht ganz so trivial, getrennte Bibliotheken zu vereinen. Dazu könnten Sie in Fotos im Menü Ablage den Befehl Importieren verwenden und anschliessend die zweite Mediathek auswählen. Doch dieser ­Bilderhaufen lässt sich nur am Stück in ein Album importieren, während die bestehende Struktur aufgelöst wird.

Die Anwendung PowerPhotos leistet in dieser Hinsicht deutlich mehr: Sie importiert und exportiert mit mehr Einstellungen, als Fotos bietet. Mehr dazu hier. Eine Demo finden Sie hier. Die Software liegt allerdings nur in Englisch vor und kostet ca. 30 Franken.