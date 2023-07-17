Mac-Tipp: mehrere Monitore

Einige Macs, wie der neuste Mac Studio, befeuern bis zu acht Bildschirme gleichzeitig (Test). In den meisten Fällen sind die Arbeitsplätze weit weniger dramatisch ausgerüstet. Üblicherweise hängen zwei Displays an einem Mac mini oder ein MacBook wird durch ein weiteres Display ergänzt. In jedem Fall gilt: Sobald mehr als eines angeschlossen ist, werden entsprechende Funktionen eingeblendet.

Die Einrichtung

Die erste Aufgabe besteht darin, die Anordnung korrekt zu beschreiben. Der Mauszeiger kann das eine Display verlassen und taucht im anderen wieder auf. Aber das funktioniert nur dann intuitiv, wenn macOS weiss, wie die Bildschirme angeordnet sind.

Öffnen Sie die Systemeinstellung Displays, wo auf der rechten Seite alle angeschlossenen Monitore gezeigt werden. Ein internes MacBook-Display wird nur angezeigt, wenn sein Deckel nicht geschlossen ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anordnen: