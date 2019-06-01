Mac-Tipp: Notizen mit Bear

Zu den weiteren Vorzügen der Pro-Version gehören deutlich mehr Export-Formate (wie etwa das verpatzte Word-Format) und vor allem einige zusätzliche, wunderschöne Themen.

Dabei ist das Pro-Abo unanständig günstig. Die monatlichen Kosten belaufen sich auf Fr. 1.50, die erste Probewoche ist kostenlos. Wenn Sie sich für ein Jahresabo entscheiden, bezahlen Sie Fr. 15.50 und bekommen den ersten Probemonat geschenkt. Während der Probezeit können Sie kündigen, bevor das Abo in Kraft tritt und verrechnet wird.

Annäherung an einen Bären

Bei mir haben sich die Wolken verzogen, sobald ich die Arbeitsweise von Bear verstanden und mich auch ein wenig in mein Schicksal gefügt habe. Gleichzeitig hat sich Bear an meinem Arbeitsplatz in den Mittelpunkt gedrängt und sich als meine liebste Schreibmaschine etabliert. Es plant und schreibt sich in dieser Umgebung so entspannt (neudeutsch: chillig), dass ich die Software nur noch widerwillig verlasse.

Das geht doch besser?

Es gibt auch Vorbehalte. Aufzählungen lassen sich zwar über die Tastatur neu anordnen, verschachteln und strukturieren; aber ich vermisse eine Möglichkeit, die Untergruppen einzuklappen, so wie man es sich von Outlinern gewohnt ist. Und der mangelhafte Word-Export ist aktuell nur mithilfe anderer Programme zu umgehen.

Ausserdem besteht das Shiny-Frog-Team aus einigen wenigen Leuten, was die Entwicklung etwas behäbig macht. Die Updates kommen eher gemütlich; deshalb sollten Sie nur dann zugreifen, wenn Sie bereits mit dem aktuellen Stand der Dinge zufrieden sind und alle kommenden Funktionen als Bonus betrachten.

Als Anwendung für Notizen würde ich Bear nur empfehlen, wenn das Schreiben mit Markdown einen gewichtigen Anteil an der Arbeit hat – denn dort liegen seine Stärken. Wenn es hingegen nur um die Erfassung von Stichworten oder um eine sehr einfache Aufgabenplanung geht, sind die Apple-Notizen, die zum Lieferumfang von macOS und iOS gehören, mindestens genauso gut geeignet.

Doch diese Einwände sind schnell geklärt. Laden Sie Bear für iOS und/oder macOS und spielen Sie mit den Möglichkeiten der kostenlosen Standardversion. Wenn Sie damit warm werden, lösen Sie das Pro-Abonnement mit all seinen Vorzügen; schliesslich können Sie es während der Probezeit kündigen, ohne dass Kosten entstehen. Und dann werden Sie schnell feststellen, welche Bedeutung Sie dieser Software einräumen.

Fazit

Bear bietet eine hervorragende Schreibumgebung mit einer simplen Oberfläche und einer sehr gefälligen Typografie. Wenn sich die Anforderungen an einfache Notizen und der Wunsch nach einer beruhigenden Textumgebung in der Waage halten, verdient Bear eine bedingungslose Empfehlung.