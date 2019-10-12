Mac-Tipp: Ordner in iCloud entfernen

Der «iCloud Drive» ist das virtuelle Laufwerk, das auf dem Mac untrennbar mit dem iCloud-Konto verbunden ist. Am einfachsten erreichen Sie es über die Seitenleiste in einem Finder-Fenster oder über das Kürzel «Command-Shift-I» im Finder.

Was einen ordnungsliebenden Anwender jedoch in den Wahnsinn treiben kann, sind die Ordner, die zu einer bestimmten Anwendung automatisch angelegt werden – und zwar immer wieder, auch wenn sich gar nichts darin befindet.