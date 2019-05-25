Mac-Tipp: QR-Codes fürs WLAN

Die QR-Codes sind ein fester Teil unseres Lebens geworden. Oft werden die Möglichkeiten jedoch unterschätzt. So ist es zum Beispiel ein Leichtes, die Zugangsdaten fürs WLAN in ein solches Klötzchenmuster umzuwandeln.

Der Besucher muss lediglich den QR-Code scannen, damit die WLAN-Einstellungen übernommen werden. Damit eignet sich diese Darstellung für Tagungsräume, Besprechungszimmer oder Schulen – aber auch, um zuhause seinen Gästen den unkomplizierten Internet-Zugang zu gewähren.

Erstellung am Mac

Für die Erstellung des QR-Codes benötigen Sie eine spezialisierte Software. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem kostenlosen QREncoder gemacht. Er sichert die QR-Codes im PNG-Format, was für unsere Zwecke ausreicht. Die grössere Version QREncoderPro speichert in verschiedenen Formaten, darunter auch in EPS – und das für gerade einmal 2 Franken. Die folgenden Screens wurden mit der Pro-Version erstellt.

Starten Sie QREncoder – gleich welche Version. Wählen Sie im Einblendmenü «Content» den Eintrag «Wifi network» (1) und klicken Sie auf die Schaltfläche «Edit». (2)