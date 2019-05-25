Anzeige
Anzeige
Anzeige
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
25. Mai 2019
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Mac-Tipp: QR-Codes fürs WLAN

Machen Sie Ihren Gästen das Leben einfacher. Bieten Sie WLAN via QR-Code an.

Die Oberfläche ist simple, die Möglichkeiten enorm

© Quelle: Screenshot / ze

Die QR-Codes sind ein fester Teil unseres Lebens geworden. Oft werden die Möglichkeiten jedoch unterschätzt. So ist es zum Beispiel ein Leichtes, die Zugangsdaten fürs WLAN in ein solches Klötzchenmuster umzuwandeln.

Der Besucher muss lediglich den QR-Code scannen, damit die WLAN-Einstellungen übernommen werden. Damit eignet sich diese Darstellung für Tagungsräume, Besprechungszimmer oder Schulen – aber auch, um zuhause seinen Gästen den unkomplizierten Internet-Zugang zu gewähren.

Erstellung am Mac

Für die Erstellung des QR-Codes benötigen Sie eine spezialisierte Software. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem kostenlosen QREncoder gemacht. Er sichert die QR-Codes im PNG-Format, was für unsere Zwecke ausreicht. Die grössere Version QREncoderPro speichert in verschiedenen Formaten, darunter auch in EPS – und das für gerade einmal 2 Franken. Die folgenden Screens wurden mit der Pro-Version erstellt.

Starten Sie QREncoder – gleich welche Version. Wählen Sie im Einblendmenü «Content» den Eintrag «Wifi network» (1) und klicken Sie auf die Schaltfläche «Edit». (2)

Die Oberfläche ist simple, die Möglichkeiten enorm

 © Quelle: Screenshot / ze

Geben Sie im Eingabefeld «SSID» den exakten Namen des Wifi-Netzes ein und im Eingabefeld «Password» natürlich das Kennwort. Die Verschlüsselung ist (hoffentlich) «WPA/WPA2». Verlassen Sie den Dialog über die Schaltfläche «OK».

Diese Angaben definieren den Zugang zum WLAN

 © Quelle: Screenshot / ze

Und schon steht der QR-Code bereit. Sie sehen im Textfeld links, (1) welche Zeichenfolge in ihm verpackt ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche «Save as PNG», (2) wenn Sie die kostenlose Version verwenden – oder wählen Sie ein anderes Format in der Pro-Version.

Der QR-Code selbst ist eine reine Formsache

 © Quelle: Screenshot / ze

Verwendung

Drucken Sie den QR-Code auf einen Zettel, auf die Rückseite Ihrer Visitenkarte oder kleben Sie den Ausdruck an die Tür des Sitzungszimmers – wie es Ihnen praktisch erscheint.

Um den Code zu erkennen, muss nur das Smartphone mit einer fähigen Software über den Code geschwenkt werden. Bei Android kann das von Gerät zu Gerät ein wenig abweichen.

Unter iOS überzeugen Sie sich, dass in der Einstellung «Kamera» die Option «QR-Codes scannen» aktiviert ist. Wenn Sie mit aktivierter Kamera auf einen QR-Code zeigen, wird das Ziel am oberen Displayrand angezeigt. Tippen Sie die Mitteilung an, um sich mit dem WLAN zu verbinden.

Die Kamera des iPhones weiss das Klötzchenmuster zu interpretieren

 © Quelle: Screenshot / ze
Inhalt

Kommentare

Software Android Fotografie Hardware Internet iOS Mac Netzwerk Sicherheit VPN Software & Tools Smartphone & Apps Internet & Sicherheit Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare