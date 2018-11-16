Mac-Tipp: Sonderzeichen finden

Abseits vom Alphabet warten unzählige Sonderzeichen auf ihren Einsatz. Für Einsteiger: macOS kennt vier Ebenen der Zeicheneingabe.

Normal. Kleinbuchstaben. Kennen wir.

Shift. Grossbuchstaben und die Sonderzeichen über der Zahlenreihe. Alles klar.

Option. Die dritte Ebene bietet den direkten Zugriff auf wichtige Zeichen. Die Eingabe «Option-G» produziert zum Beispiel das ©-Zeichen.

Option-Shift. Wie «Option», nur mit zusätzlich gedrückter Shift-Taste. Die Zeichen sind zum Teil etwas spezieller, aber der Kurzbefehl «Option-Shift-D» spuckt zum Beispiel das Trademark-Zeichen «™» aus und verhindert den übermässigen Gebrauch von Anwälten.

Achtung: Die obigen Beispiele beziehen sich auf die deutsche Tastatur. Bei einer anderen Tastatursprache sind die Zeichen an einem anderen Ort, aber bei jeder Schrift am selben.

Gesucht und gefunden

Einige Sonderzeichen werden Sie bei jeder Gelegenheit brauchen, andere nie. Solange Sie die Tastatursprache nicht ändern, ändert sich auch das Kürzel nicht. Deshalb sollten Sie sich «Ihre» wichtigsten Zeichen verinnerlichen. Und dabei bietet Ihnen macOS eine praktische Hilfe an.

1. Öffnen Sie die Systemeinstellung «Tastatur» und klicken Sie auf den Bereich «Eingabequellen». (1) Markieren Sie die Option «Eingabequellen in der Menüleiste anzeigen». (2)