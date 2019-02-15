Mac-Tipp: vCards erstellen

Für den Tausch von Adressen existiert ein universeller Standard, «vCard» genannt. Eine solche Datei enthält den Namen, die Adresse, Telefonnummern und mehr – immer so aufbereitet, dass die Daten weitergereicht und beim Empfänger automatisch korrekt im Adressbuch eingepflegt werden. Eine vCard-Datei erstellen Sie ganz einfach im Adressbuch von macOS – übrigens eine der am meisten unterschätzten Anwendungen, die Apple für macOS mitliefert.

Rufen Sie dazu den gewünschten Kontakt auf (1) und ziehen Sie ihn (2) auf den Schreibtisch. macOS erstellt automatisch eine vCard-konforme Datei, (3) die Sie zum Beispiel via E-Mail weiterverteilen können: