Mac-Tool: Hyperkey

Falls Sie am liebsten mit Tastatur-Kurzbefehlen arbeiten, dann stehen Ihnen auf dem Mac unzählige Möglichkeiten offen. Mein Topfavorit ist die mächtige Makro-Software Keyboard Maestro, doch auch ohne weitere Programme gibt es die Möglichkeit, in beliebigen Programmen den Menübefehlen ein Kürzel zuzuteilen – oder es durch ein anderes zu ersetzen. (Mehr dazu hier.)

Doch über kurz oder lang werden wir alle mit demselben Problem konfrontiert: Die guten Kürzel sind schon vergeben. Oder das Muskelgedächtnis drückt stets die falschen Tasten. Vielleicht möchten Sie einen Menübefehl mit Command-Option-S aufrufen und müssen feststellen, dass dieser schon von einer anderen wichtigen Funktion in Beschlag genommen wurde.

Die Abhilfe ist einfach: Verwenden Sie den «Hyperkey». Damit ist das Drücken aller vier Modifikationstasten gemeint. Wenn Sie also einen Befehl wie Während der Texteingabe prüfen über die Tastatur definieren möchten, verwenden Sie zum Beispiel Command-Option-Control-Shift-W. Dabei besteht allerdings ein Restrisiko, sich die Finger zu brechen.