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Klaus Zellweger
5. Jun 2024
Lesedauer 2 Min.

Tool der Woche

Mac-Tool: Hyperkey

Wenn Tastatur-Kurzbefehle Ihr Ding sind, kann die App «Hyperkey» den Fundus an freien Kombinationen fast endlos erweitern.
© (Quelle: Foto vonJeremy Thomas auf Unsplash)

Falls Sie am liebsten mit Tastatur-Kurzbefehlen arbeiten, dann stehen Ihnen auf dem Mac unzählige Möglichkeiten offen. Mein Topfavorit ist die mächtige Makro-Software Keyboard Maestro, doch auch ohne weitere Programme gibt es die Möglichkeit, in beliebigen Programmen den Menübefehlen ein Kürzel zuzuteilen – oder es durch ein anderes zu ersetzen. (Mehr dazu hier.)

Doch über kurz oder lang werden wir alle mit demselben Problem konfrontiert: Die guten Kürzel sind schon vergeben. Oder das Muskelgedächtnis drückt stets die falschen Tasten. Vielleicht möchten Sie einen Menübefehl mit Command-Option-S aufrufen und müssen feststellen, dass dieser schon von einer anderen wichtigen Funktion in Beschlag genommen wurde.

Die Abhilfe ist einfach: Verwenden Sie den «Hyperkey». Damit ist das Drücken aller vier Modifikationstasten gemeint. Wenn Sie also einen Befehl wie Während der Texteingabe prüfen über die Tastatur definieren möchten, verwenden Sie zum Beispiel Command-Option-Control-Shift-W. Dabei besteht allerdings ein Restrisiko, sich die Finger zu brechen.

Das Drücken aller Modifikationstasten gleichzeitig ist die Lösung, aber auch nicht das Wahre

 © Quelle: PCtipp.ch

Stattdessen verwenden Sie eine kleine App mit dem sinnigen Namen «Hyperkey». Sie bietet noch einige weitere Optionen, die jedoch kaum der Rede wert sind. Ihre wichtigste Funktion besteht darin, dass sie die völlig nutzlose Feststelltaste (Capslock) zum Hyperkey macht. Aktivieren Sie dazu in den Einstellungen die Option Remap physical key to hyper key und wählen Sie im Einblendmenü caps lock:

Und so bekommt die Capslock-Taste doch noch einen Nutzen

 © Quelle: PCtipp.ch

Im obigen Beispiel würde also der Kurzbefehl nur noch Capslock-W lauten. Der kommt garantiert keinem anderen Kurzbefehl in die Quere und die Finger bleiben unversehrt.

Info: kostenlos, Download unter hyperkey.app, Englisch

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