Mach mir den Potter

Da fühlt man sich gleich wie Harry Potter in seiner ersten Lektion in Hogwarts: Wecken Sie Siri am iPhone und wirken Sie den Zauber «Lumos!», um die Taschenlampe einzuschalten. Sinngemäss erlischt sie durch den genauso mächtigen Zauberspruch «Nox!».

Leider macht die schnarchnasige Siri den Effekt weitgehend zunichte, indem sie lapidar mit «Taschenlampe ist jetzt an» antwortet.