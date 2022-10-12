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Florian Bodoky
12. Okt 2022
Lesedauer 2 Min.

MacOS Ventura

MacOS 13: Wo und wie bearbeite ich die Autostarts von Programmen?

Auch beim Mac gibt es eine Funktion, um Autostarts von Programmen zu bearbeiten. Doch wo zum Henker versteckt sie sich ab MacOS Ventura?
Das Fenster mit den Einstellungen zu den Anmeldeobjekten

Startobjekte lassen sich jederzeit dauerhaft entfernen oder hinzufügen

© Quelle: PCtipp.ch

Vielleicht haben Sie auf dem Mac ein Programm installiert, das nun ständig beim Hochfahren wieder aufpoppt. Das kann nervig sein. Aber wo bearbeitet man unter MacOS die Autostart-Optionen?

Gewusst wo

Öffnen Sie unter dem Apfelmenü die Systemeinstellungen. Halten Sie dort Ausschau nach dem Eintrag Allgemein

Anmeldeobjekte ausblenden oder deaktivieren

Startobjekte lassen sich jederzeit dauerhaft entfernen oder hinzufügen

 © Quelle: PCtipp.ch

Hier klicken Sie nun auf Anmeldeobjekte, wie Apple sie nennt. Über das Plus- und Minuszeichen können Sie Startobjekte dauerhaft entfernen oder hinzufügen. 

Unter der Option Im Hintergrund erlauben, können Sie festlegen, ob eine App auch im «ausgeschalteten» Zustand aktiv werden kann, zum Beispiel um Updates einzuspielen oder Daten zu synchronisieren.

Hinweis: Die Anleitung bezieht sich auf macOS Ventura – der Release findet voraussichtlich am 25. Oktober 2022 statt. Bis dahin ist das entsprechende Menü unter Systemeinstellungen/Benutzer:innen&Gruppen zu finden.

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