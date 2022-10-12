MacOS 13: Wo und wie bearbeite ich die Autostarts von Programmen?

Hier klicken Sie nun auf Anmeldeobjekte, wie Apple sie nennt. Über das Plus- und Minuszeichen können Sie Startobjekte dauerhaft entfernen oder hinzufügen.

Unter der Option Im Hintergrund erlauben, können Sie festlegen, ob eine App auch im «ausgeschalteten» Zustand aktiv werden kann, zum Beispiel um Updates einzuspielen oder Daten zu synchronisieren.

Hinweis: Die Anleitung bezieht sich auf macOS Ventura – der Release findet voraussichtlich am 25. Oktober 2022 statt. Bis dahin ist das entsprechende Menü unter Systemeinstellungen/Benutzer:innen&Gruppen zu finden.