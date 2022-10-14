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Florian Bodoky
14. Okt 2022
Lesedauer 2 Min.

macOS

macOS: Bluetooth zurücksetzen – so gehts

Auch bei einem Mac hat Bluetooth manchmal Macken. Dann kann man es kurz zurücksetzen. Wir zeigen, wie.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Es will manchmal einfach nicht klappen, egal wie oft man Bluetooth an- und abschaltet, egal, mit welcher Inbrunst man auf dem Pairing-Button rumhämmert. Eventuell hilft da manchmal einfach ein Reset – alle Einstellungen zurück, redo from Start. Ab macOS Monterey und später geht das so:

  1. Öffnen Sie die Suche (CMD+Spacebar drücken) 
  2. Geben Sie Terminal in das Suchfeld ein und öffnen Sie das Terminal
  3. Geben Sie folgenden Befehl in die Kommandozeile ein: sudo pkill bluetoothd
  4. Drücken Sie Enter, geben Sie das Passwort des Administrator-Kontos ein.
  5. Starten Sie den Mac neu
Hinweis: Für diesen Trick benötigen Sie Administratorrechte.

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