14. Okt 2022
Lesedauer 2 Min.
macOS
macOS: Bluetooth zurücksetzen – so gehts
Auch bei einem Mac hat Bluetooth manchmal Macken. Dann kann man es kurz zurücksetzen. Wir zeigen, wie.
Es will manchmal einfach nicht klappen, egal wie oft man Bluetooth an- und abschaltet, egal, mit welcher Inbrunst man auf dem Pairing-Button rumhämmert. Eventuell hilft da manchmal einfach ein Reset – alle Einstellungen zurück, redo from Start. Ab macOS Monterey und später geht das so:
- Öffnen Sie die Suche (CMD+Spacebar drücken)
- Geben Sie Terminal in das Suchfeld ein und öffnen Sie das Terminal
- Geben Sie folgenden Befehl in die Kommandozeile ein: sudo pkill bluetoothd
- Drücken Sie Enter, geben Sie das Passwort des Administrator-Kontos ein.
- Starten Sie den Mac neu
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