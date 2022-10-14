macOS: Bluetooth zurücksetzen – so gehts

Es will manchmal einfach nicht klappen, egal wie oft man Bluetooth an- und abschaltet, egal, mit welcher Inbrunst man auf dem Pairing-Button rumhämmert. Eventuell hilft da manchmal einfach ein Reset – alle Einstellungen zurück, redo from Start. Ab macOS Monterey und später geht das so:

Öffnen Sie die Suche (CMD+Spacebar drücken) Geben Sie Terminal in das Suchfeld ein und öffnen Sie das Terminal Geben Sie folgenden Befehl in die Kommandozeile ein: sudo pkill bluetoothd Drücken Sie Enter, geben Sie das Passwort des Administrator-Kontos ein. Starten Sie den Mac neu

Für diesen Trick benötigen Sie Administratorrechte.