21. Apr 2023
Lesedauer 2 Min.
Apple
macOS: MacBook bei zugeklapptem Display nicht in Standby versetzen
So bleibt der Rechner aktiv, auch wenn er zugeklappt ist.
Heute ist es nicht selten, dass man z. B. am Arbeitsplatz mit einem Laptop arbeitet, der an einen (oder mehrere) externe Monitore angeschlossen ist. Da ist es platzsparend, wenn man den mobilen Rechenknecht zuklappen und verstauen kann – und die Monitore dennoch aktiv bleiben. Nur: Der Laptop versetzt sich selber bei dieser Aktion standardmässig in den Stand-by-Modus. So können Sie dies bei macOS verhindern (wie es unter Windows geht, erfahren Sie hier)
- Klicken Sie auf das Apfel-Icon oben links
- Wählen Sie Systemeinstellungen
- Nun klicken Sie auf den Punkt Sperrbildschirm
- Bei den Punkten Display bei Netzbetrieb / Batteriebetrieb deaktivieren, wenn inaktiv beim Drop-Down-Menü auf Nie stellen
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