macOS: MacBook bei zugeklapptem Display nicht in Standby versetzen

Heute ist es nicht selten, dass man z. B. am Arbeitsplatz mit einem Laptop arbeitet, der an einen (oder mehrere) externe Monitore angeschlossen ist. Da ist es platzsparend, wenn man den mobilen Rechenknecht zuklappen und verstauen kann – und die Monitore dennoch aktiv bleiben. Nur: Der Laptop versetzt sich selber bei dieser Aktion standardmässig in den Stand-by-Modus. So können Sie dies bei macOS verhindern (wie es unter Windows geht, erfahren Sie hier)