7. Feb 2023
Lesedauer 2 Min.
Apple
macOS: Menüleiste im Vollbildmodus einblenden
Geht man mit einem Programm in den Vollbildmodus, wird das Menü ausgeblendet. So verhindern Sie das.
Wenn man noch relativ neu ist in macOS gibt es eine Sache, die eventuell stören könnte (mich stört sie immer noch): Wenn man bei einem Programm in den Vollbild-Modus geht, verschwinden sämtliche Menüs. Alte Windows-Recken würden dies eher Präsentationsmodus nennen. So muss immer erst der Vollbildmodus verlassen werden, um an das Menü zu kommen. So kann man dies verhindern:
- Führen Sie einen Rechtsklick (respektive Klick mit zwei Fingern) auf das Dock aus
- Wählen Sie den Punkt Dock-Einstellungen
- Das Menü Schreibtisch & Dock öffnet sich
- Beim Punkt Menüleiste automatisch ein- und ausblenden wählen Sie Nie
- Jetzt können Sie auch im Vollbildmodus nach oben hovern und das Menü wird eingeblendet
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