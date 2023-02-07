macOS: Menüleiste im Vollbildmodus einblenden

Wenn man noch relativ neu ist in macOS gibt es eine Sache, die eventuell stören könnte (mich stört sie immer noch): Wenn man bei einem Programm in den Vollbild-Modus geht, verschwinden sämtliche Menüs. Alte Windows-Recken würden dies eher Präsentationsmodus nennen. So muss immer erst der Vollbildmodus verlassen werden, um an das Menü zu kommen. So kann man dies verhindern: