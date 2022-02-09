MacOS Monterey: Kurzbefehle zur Menüleiste hinzufügen

Das Kurzbefehle-Feature hebt die Convenience auf ein neues Level. Nur ein kurzes Fingerzucken, schon führt der cupertinische Rechenknecht die gewünschte Aktion aus. Wussten Sie, dass Sie Kurzbefehle aber auch in der Menüleiste unterbringen können? Das geht so (davon ausgehend, dass der Kurzbefehl schon erstellt ist):

Suchen Sie in Spotlight nach Kurzbefehl und klicken Sie auf das entsprechende Icon. Suchen Sie den gewünschten Kurzbefehl – in unserem Falle ist es Zwischenablage aufrufen Ziehen Sie den Kurzbefehl mit gedrückter Maustaste oder Trackpad auf den Reiter Menüleiste. Sie sehen nun oben in der Menüleiste das Kurzbefehl-Icon. Klicken Sie darauf, dann wird der Kurzbefehl angezeigt. Klicken Sie auf den Kurzbefehl und er wird ausgeführt.

Beim ersten Start erfragt MacOS noch die Berechtigung zum Ausführen des Befehls. Klicken Sie auf