macOS Monterey: Statusleiste und Pfad gleichzeitig einblenden

Der Finder ist bei macOS das, was der Explorer bei Windows ist: ein Dateimanager. Und dieser bietet viele Informationen über Ordner, Dateien und so weiter. Sehr praktisch, vor allem für Apple-Neulinge, sind die Statusleiste und die Dateileiste, denn: Im Gegensatz zu Windows kann im FInder nicht einfach die Festplatte angeklickt und der verbleibende Speicher abgelesen werden. Dafür brauchts die Statusleiste. Und auch die Ordnerstruktur, respektive der Dateipfad, wird nicht standardmässig eingeblendet. Dafür brauchts die Pfadleiste. Das Gute: beides kann gleichzeitig und dauerhaft angezeigt werden.

Öffnen Sie den Finder Klicken Sie auf Darstellung Klicken Sie auf die Option Statusleiste einblenden. Nun sehen Sie unten, wie viele Dateien sich im gegenwärtig angeklickten Ordner befinden und wie viel Speicher auf der SSD noch zur Verfügung stehen. Klicken Sie jetzt auf Darstellung und klicken Sie auf Pfadleiste einblenden. Nun sehen Sie gleich über der Statusleiste die Pfadleiste, die darüber Auskunft gibt, in welchem Ordner Sie sich gerade befinden.