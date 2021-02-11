macOS: So blenden Sie die Tableiste ein

Gerade Umsteiger von Windows auf macOS haben es nicht immer leicht. Vieles ist anders, heisst anders, findet sich woanders. Vor allem das mehrfache Öffnen des gleichen Fensters – unter Windows eine Selbstverständlichkeit – funktioniert unter macOS im ersten Moment nicht gleich. Aber das ist kein Problem, denn viele Programme unter macOS unterstützen die Tab-Funktion, wie sie von Browsern bekannt ist. So kann man beispielsweise im Finder zwischen zwei Ordnern fliessend wechseln.

Öffnen Sie den Finder. Klicken Sie oben auf Darstellung, danach auf Tableiste einblenden. Klicken Sie nun auf das grosse Plus, um ein zweites Finder-Fenster zu öffnen. Es werden nun die beiden Tabs nebeneinander angezeigt.