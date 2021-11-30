macOS: So erhöhen Sie die Lautstärke in kleineren Schritten

Praktisch und mittlerweile auch auf Windows-Laptops zu finden: die Tasten zum Regeln der Lautstärke. Es erscheint eine Skala – und für jeden «Drücker» wird ein weiteres Quadrat weiss, respektive schwarz, wenn man den Sound leiser macht. Allerdings kann man den Sound auf dem Mac auch in kleineren Schritten regeln, sodass sich die Quadrate in der Anzeige nur in Viertelschritten füllen. Halten Sie dazu die Optiontaste und die Shifttaste gedrückt und betätigen Sie dann die Lauter- bzw. Leisertaste. Dann füllt, bzw. leert sich das Quadrat langsamer. Gleiches funktioniert übrigens auch für die Regelung der Display-Helligkeit.