Was zum Beispiel fehlt, sind rolling Captures, also die kontinuierliche Aufnahme, während durch ein überlanges Fenster geblättert wird. Die Möglichkeiten zur Nachbearbeitung fehlen genauso, wie eine OCR-Funktion, mit der ein Bildschirmtext als editierbarer Text in die Zwischenablage kopiert wird.

All diese Lücken und noch mehr füllt MacShot. Die Anwendung besticht durch ihre Leichtfüssigkeit, aber auch durch die gehobenen Funktionen. So lassen sich die Screenshots umfangreich auszeichnen, auf Server hochladen, über einen dekorativen Hintergrund legen und vieles mehr. Wer bis jetzt noch kein solches Werkzeug verwendet, findet hier eine ausgezeichnete Starthilfe.

Info: Ab macOS 12.3, kostenlos unter macshot.io, Deutsch