«mAh» und der Stromverbrauch

Schon gewusst, dass die entscheidende Kennzahl eines Akkus, so wie er etwa in Handys, portablen Speakern oder anderen mobilen Endgeräten zu finden ist, mit dem Kürzel «mAh» angegeben wird? Die Angabe steht für Milliamperestunden, wobei das «m» für «Milli», also den tausendsten Teil steht und das «A» die physikalische Einheit «Ampere» als Stromstärke definiert. «h» meint hingegen das englische Kürzel «hour» (= Stunde). Im konkreten Fall würde die Akkuangabe von 4000 mAh bedeuten, dass der Akku genau 1 Stunde lang 4000 Milliampere (oder 4 Ampere) liefern kann, bis er leer ist, und folglich neu aufgeladen werden muss. Benötigt das gleiche Endgerät hingegen durchschnittlich nur 500 Milliampere pro Stunde, im Vergleich also nur ein Achtel des Stroms, läuft sein Stromspender auch achtmal länger, also 8 Stunden.