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PCtipp Redaktion
14. Mai 2024
Lesedauer 2 Min.

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Ist Ihre Mailadresse sicher?

So kann man ganz einfach überprüfen, ob eine Mailadresse noch sicher ist.

Ist Ihre Mailadresse gefährdet oder nicht?

© (Quelle: PCtipp.ch)

Immer wieder werden Datenlecks publik, bei denen Mailadressen mitsamt Passwörtern oder anderen privaten Daten von Onlinekriminellen gekapert werden. Das geschieht meistens, indem die Angreifer sich Zugang zu einem Webserver verschaffen und dort Daten abgreifen können. Über die Awendung Firefox Monitor erfahren Sie, ob Ihre Onlinekonten von einem solchen Datendiebstahl betroffen sind.

Erste Schritte: Surfen Sie auf die Seite monitor.firefox.com und geben Sie Ihre E-Mail-­Adresse ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Auf Datenlecks überprüfen. (nmgz)

Webanwendung • gratis • Deutsch • monitor.firefox.com

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