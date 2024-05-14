Ist Ihre Mailadresse sicher?

Immer wieder werden Datenlecks publik, bei denen Mailadressen mitsamt Passwörtern oder anderen privaten Daten von Onlinekriminellen gekapert werden. Das geschieht meistens, indem die Angreifer sich Zugang zu einem Webserver verschaffen und dort Daten abgreifen können. Über die Awendung Firefox Monitor erfahren Sie, ob Ihre Onlinekonten von einem solchen Datendiebstahl betroffen sind.

Erste Schritte: Surfen Sie auf die Seite monitor.firefox.com und geben Sie Ihre E-Mail-­Adresse ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Auf Datenlecks überprüfen. (nmgz)

Webanwendung • gratis • Deutsch • monitor.firefox.com