Tipps & Tricks
Mailinglisten in Thunderbird
Wenn Sie in Thunderbird das Adressbuch öffnen, können Sie über die Schaltfläche "Neue Liste" eine Verteilerliste erstellen. Geben Sie der Liste einen Namen und tragen Sie die gewünschten E-Mail-Adressen ein. Mit "OK" schliessen Sie die Eingaben ab, die neue Verteilerliste wird Ihrem Adressbuch hinzugefügt.
Um eine Mail gemäss der Verteilerliste zu verschicken, tragen Sie als Empfänger den Namen der Liste ein. Verwenden Sie dazu das Bcc-Feld. Thunderbird trägt dann beim Senden automatisch die E-Mail-Adressen aus der Verteilerliste in das Bcc-Feld ein. Das stellt sicher, dass die E-Mail-Adressen für die Empfänger nicht sichtbar sind.
Beachten Sie weiterhin, dass einige Provider nur eine begrenzte Anzahl an Empfängern einer E-Mail zulassen. Möchten Sie Mails an mehrere hundert Empfänger verschicken, sollten Sie die Verwendung eines Newslettermailers [1] in Erwägung ziehen.
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