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PCtipp Redaktion
25. Sep 2006
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Mailinglisten in Thunderbird

Ist es möglich, in Thunderbird auch Mailinglisten zu erstellen?
© Quelle: PCtipp.ch

Wenn Sie in Thunderbird das Adressbuch öffnen, können Sie über die Schaltfläche "Neue Liste" eine Verteilerliste erstellen. Geben Sie der Liste einen Namen und tragen Sie die gewünschten E-Mail-Adressen ein. Mit "OK" schliessen Sie die Eingaben ab, die neue Verteilerliste wird Ihrem Adressbuch hinzugefügt.

© Quelle: PCtipp.ch

Um eine Mail gemäss der Verteilerliste zu verschicken, tragen Sie als Empfänger den Namen der Liste ein. Verwenden Sie dazu das Bcc-Feld. Thunderbird trägt dann beim Senden automatisch die E-Mail-Adressen aus der Verteilerliste in das Bcc-Feld ein. Das stellt sicher, dass die E-Mail-Adressen für die Empfänger nicht sichtbar sind.

Beachten Sie weiterhin, dass einige Provider nur eine begrenzte Anzahl an Empfängern einer E-Mail zulassen. Möchten Sie Mails an mehrere hundert Empfänger verschicken, sollten Sie die Verwendung eines Newslettermailers [1] in Erwägung ziehen.

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