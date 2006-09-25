Mailinglisten in Thunderbird

Um eine Mail gemäss der Verteilerliste zu verschicken, tragen Sie als Empfänger den Namen der Liste ein. Verwenden Sie dazu das Bcc-Feld. Thunderbird trägt dann beim Senden automatisch die E-Mail-Adressen aus der Verteilerliste in das Bcc-Feld ein. Das stellt sicher, dass die E-Mail-Adressen für die Empfänger nicht sichtbar sind.

Beachten Sie weiterhin, dass einige Provider nur eine begrenzte Anzahl an Empfängern einer E-Mail zulassen. Möchten Sie Mails an mehrere hundert Empfänger verschicken, sollten Sie die Verwendung eines Newslettermailers [1] in Erwägung ziehen.