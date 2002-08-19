Mappen kopieren und automatisch aktualisieren

Wenn Sie die Tabellenblätter kopieren, werden diese jedoch nicht aktualisiert, wenn Sie etwas in der Mappe B oder C ändern. Dazu müssen die Mappen, bzw. die Zellen, verknüpft werden. Das heisst, in jeder Zelle, deren Wert eigentlich aus einer anderen Mappe geholt werden soll, muss eine Formel stehen, die sich auf die Quell-Tabelle bezieht. Das kopieren nutzt ihnen in diesem Falle nur insofern etwas, dass Sie nun wissen, welcher Wert wo stehen muss.

Beginnen Sie am Besten mit der Zelle A2. Setzen Sie ein "=" in diese Zelle (MappeA/TabelleB3/ZelleA2) und markieren Sie dann die entsprechende Zelle in der Quelltabelle (MappeB/TabelleB3/ZelleA2). Klicken Sie dann auf das grüne Häkchen neben der Formelzeile.