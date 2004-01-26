26. Jan 2004
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Maus springt automatisch auf Schaltflächen
Seit kurzem springt mein Mauszeiger bei jedem Fenster, das einen «OK»- oder «Weiter»-Button enthält, beim Öffnen sofort auf diesen. Dabei spielt es keine Rolle ob ich gerade im Internet surfe, in Windows eine Einstellung vornehme oder mit irgendeinem Programm arbeite. Der Mauszeiger «klebt» förmlich auf diesen Buttons. Wie kann ich dies ändern?
Dieses Verhalten können Sie in der "Systemsteuerung" deaktivieren: Gehen Sie auf "Start/Einstellungen/Systemsteuerung" und wählen Sie das "Maus"-Einstellungsfenster. Unter "Zeigeroptionen" entfernen Sie nun wie unten abgebildet das Häkchen bei "In Dialogfenstern automatisch zur Standardschaltfläche springen" und bestätigen die Änderung mit "OK".
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