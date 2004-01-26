Maus springt automatisch auf Schaltflächen

Seit kurzem springt mein Mauszeiger bei jedem Fenster, das einen «OK»- oder «Weiter»-Button enthält, beim Öffnen sofort auf diesen. Dabei spielt es keine Rolle ob ich gerade im Internet surfe, in Windows eine Einstellung vornehme oder mit irgendeinem Programm arbeite. Der Mauszeiger «klebt» förmlich auf diesen Buttons. Wie kann ich dies ändern?

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