Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
4. Mai 2011
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

MD5- und SHA256-Hashes berechnen

Problem: Ich habe eine *.iso-Datei heruntergeladen. Bevor ich sie brenne, möchte ich sicherstellen, dass der Download erfolgreich war. Der Anbieter führt auf seiner Webseite MD5- und SHA256-Hashes auf, anhand derer man das prüfen könnte. Wie mache ich den MD5- oder SHA256-Hash einer Datei ausfindig, um sie mit jenem des Anbieters zu vergleichen?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Diese Hashes sind längere Ziffern- und Buchstabenreihen und entsprechen einer Art Fingerabdruck. Von jeder Datei lassen sich Hashes nach verschiedensten Standards berechnen. Besonders im Open-Source-Bereich gibts viele Entwickler, die von jeder downloadbaren Datei einen Hashwert veröffentlichen. Am weitesten verbreitet ist zweifellos der MD5-Hash. Nach dem Download berechnet der Anwender mit einem passenden Tool den Hashwert der Datei und vergleicht sie mit der Angabe des Herstellers. Ist die Zeile identisch, ist unterwegs kein Bit «verrutscht».

Wir haben ein Tool gefunden, das neben MD5-Hashes noch 95 weitere Formate unterstützt. Fsum Frontend ist kostenlos, braucht nicht installiert zu werden und ist Open-Source. Entzippen Sie die heruntergeladene Datei in einen separaten Ordner. Doppelklicken Sie darin die Datei FsumFrontEnd.exe, um das Programm zu starten. Wenn Sie es öfter brauchen, heften Sie es via Rechtsklick gleich an die Taskleiste.

Scrollen Sie im oberen Teil durch die vielen verschiedenen Prüfziffer- und Hash-Standards und kreuzen Sie jenen an, den Sie brauchen, z.B. «SHA2 (256)». Kopieren Sie den zugehörigen Hashwert ab der Webseite des Anbieters und fügen Sie ihn im Feld «Hash» ein. Die zu prüfende Datei können Sie jetzt auf zwei verschiedene Arten angeben: Entweder wählen Sie sie nach dem Klick aufs Ordnersymbol hinter dem «File»-Feld aus oder Sie ziehen sie einfach per Maus auf das grosse quadratische Symbol (im Screenshot links). Das Symbol ist übrigens ein freischwebendes Icon, das Sie an einem beliebigen Platz auf Ihrem Bildschirm platzieren können.

Klicken Sie jetzt in der Symbolleiste aufs vierte Icon von links oder drücken Sie Ctrl+U. Das startet die Hashwertberechnung. Das dauert meist mehrere Sekunden. Danach erscheint der Hashwert im Log-Feld. Wenn er mit jenem übereinstimmt, den Sie oben eingefügt haben, färbt er sich grün. Wenn er nicht übereinstimmt, haben Sie eine defekte Datei vorliegen; laden Sie sie noch einmal herunter.

Kommentare

Software Betriebssysteme Datenverwaltung Internet Kummerkasten Zubehör Software & Tools Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare