MD5- und SHA256-Hashes berechnen

Lösung: Diese Hashes sind längere Ziffern- und Buchstabenreihen und entsprechen einer Art Fingerabdruck. Von jeder Datei lassen sich Hashes nach verschiedensten Standards berechnen. Besonders im Open-Source-Bereich gibts viele Entwickler, die von jeder downloadbaren Datei einen Hashwert veröffentlichen. Am weitesten verbreitet ist zweifellos der MD5-Hash. Nach dem Download berechnet der Anwender mit einem passenden Tool den Hashwert der Datei und vergleicht sie mit der Angabe des Herstellers. Ist die Zeile identisch, ist unterwegs kein Bit «verrutscht».

Wir haben ein Tool gefunden, das neben MD5-Hashes noch 95 weitere Formate unterstützt. Fsum Frontend ist kostenlos, braucht nicht installiert zu werden und ist Open-Source. Entzippen Sie die heruntergeladene Datei in einen separaten Ordner. Doppelklicken Sie darin die Datei FsumFrontEnd.exe, um das Programm zu starten. Wenn Sie es öfter brauchen, heften Sie es via Rechtsklick gleich an die Taskleiste.

Scrollen Sie im oberen Teil durch die vielen verschiedenen Prüfziffer- und Hash-Standards und kreuzen Sie jenen an, den Sie brauchen, z.B. «SHA2 (256)». Kopieren Sie den zugehörigen Hashwert ab der Webseite des Anbieters und fügen Sie ihn im Feld «Hash» ein. Die zu prüfende Datei können Sie jetzt auf zwei verschiedene Arten angeben: Entweder wählen Sie sie nach dem Klick aufs Ordnersymbol hinter dem «File»-Feld aus oder Sie ziehen sie einfach per Maus auf das grosse quadratische Symbol (im Screenshot links). Das Symbol ist übrigens ein freischwebendes Icon, das Sie an einem beliebigen Platz auf Ihrem Bildschirm platzieren können.

Klicken Sie jetzt in der Symbolleiste aufs vierte Icon von links oder drücken Sie Ctrl+U. Das startet die Hashwertberechnung. Das dauert meist mehrere Sekunden. Danach erscheint der Hashwert im Log-Feld. Wenn er mit jenem übereinstimmt, den Sie oben eingefügt haben, färbt er sich grün. Wenn er nicht übereinstimmt, haben Sie eine defekte Datei vorliegen; laden Sie sie noch einmal herunter.