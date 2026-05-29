Anzeige
Anzeige
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
29. Mai 2026
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Mehr als nur Adressen tauschen

Apples NameDrop steht für eine komfortablere Version des bekannten AirDrop, bei dem Daten kabellos zwischen zwei Geräten ausgetauscht werden.

Bild 1: Mit NameDrop werden nicht nur Adressen getauscht

© PCtipp

Im Vordergrund steht dabei die Einfachheit, weil zwei entsperrte iPhones an der oberen Stirnseite aneinander gehalten werden, Bild 1.

Wie der Name schon suggeriert, soll NameDrop dabei helfen, die eigenen Kontaktdaten schnell mit anderen iPhone-Anwendern zu tauschen – doch das ist längst nicht alles, denn auch Fotos und Tickets flutschen auf diese Weise zwischen den Geräten hin und her. Die einzige Voraussetzung ist, dass auf beiden ­Geräten mindestens iOS 17.1 beziehungsweise watchOS 10.1 installiert ist. Jedes iPhone ab dem iPhone XS passt. Am Handgelenk werden die Apple Watch Ultra, die Apple Watch SE (ab der 2. Generation) und die Apple Watch ab Series 7 unterstützt.

Bild 2: Wenn es länger dauert, funktioniert NameDrop auch über weite Strecken

 © PCtipp
Einstellungen

Die Details werden in den Einstellungen Allgemein des iPhones geklärt, und zwar im Bereich AirDrop. Um eine Adresse mit einer neuen Bekanntschaft zu tauschen, muss die Option 10 Minuten für alle aktiviert sein, Bild 2 A. Wenn der Datenaustausch hingegen mit einer Person erfolgt, deren Nummer bereits im Adressbuch erfasst ist, genügt auch Nur für Kontakte. Pflicht ist in jedem Fall Geräte aneinander halten B.

Wenn ein Transfer einmal länger dauert, weil es sich um sehr viele Fotos oder eine besonders grosse Videodatei handelt, hilft die Option Mobile Daten verwenden: Damit wird ein Datentransfer auch dann fortgesetzt, wenn die beiden iPhones über eine grössere Distanz die Verbindung zueinander verlieren C. Allerdings wird dabei das mobile Datenkontingent belastet, wenn kein Wi-Fi in der Nähe ist.

Adressen tauschen

Der Rest ist nahezu ein Selbstläufer. Beide iPhones werden entsperrt und an der oberen Stirnseite in die Nähe gebracht. Nach einer kurzen Rückfrage wird der Kontakt getauscht; entweder nur in eine Richtung oder wechselseitig. Eine schicke Animation zeigt, dass der Datenaustausch vollzogen wird.

Um die Adresse zwischen zwei Apple Watches zu tauschen, wird auf einem der beiden Geräte die App Kontakte geöffnet. Über das Symbol rechts oben wird die Kontaktkarte aufgerufen und mit einem Tippen auf die Schaltfläche Teilen der Vorgang gestartet. Nun müssen die beiden Apple Watches nur noch in die Nähe gebracht werden. Ein solcher Transfer funktioniert auch zwischen einem iPhone und einer Apple Watch.

Bild 3: Das Teilen von Fotos funktioniert fast schon irritierend-geradlinig

 © PCtipp
Fotos tauschen

Beim Teilen von Bildern kommt man allerdings gerne ins Straucheln, weil hier der Vorgang nicht so transparent abläuft, wie bei den Adressen – sondern schon fast zu einfach ist. Tippen Sie in der Fotos-App rechts oben auf die Schaltfläche Auswählen und markieren Sie die gewünschten Bilder, Bild 3. Das war es auch schon: Wenn jetzt die iPhones aneinander gehalten werden, startet die Übertragung.

Wichtig: Wenn die Fotos mit einer Person getauscht werden sollen, die nicht im eigenen Adressbuch gespeichert ist, muss vorgängig in der Einstellung AirDrop die Option 10 Minuten für alle aktiviert werden.

Tickets tauschen

Und schliesslich sind da noch die Konzerttickets, Zugsbillette, Boarding-Pässe und andere Dokumente, die in der App Wallet gespeichert sind und die sich teilen lassen. Genau wie bei den Fotos wird das Dokument aufgerufen und die beiden Geräte werden in die Nähe gebracht. Im Unterschied zu den Adressen und Fotos muss jedoch auf beiden Geräten mindestens iOS 17.2 installiert sein.

Kommentare

Apple Fotografie iPhone
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Xiaomi 17T und 17T Pro
News
Xiaomi bringt die 17T-Serie in der Oberklasse
Mit dem 17T und dem 17T Pro erweitert der chinesische Hersteller seine T-Serie um zwei neue Oberklasse-Modelle. Leica-Optik, grosse Akkus und lange Update-Versprechen stehen im Mittelpunkt.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
28. Mai 2026
Mehr erfahren
News
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 21
In der Kalenderwoche 21 vom 18. bis zum 24. Mai 2026 standen die Artikel «Schweizer Geoportal zeigt die Schweiz aus 1000 Perspektiven» und «Mähroboter Mova LiDAX Ultra 1000 im PCtipp-Test» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
29. Mai 2026
Mehr erfahren
FRITZ!Repeater 2700 als Mesh Set
News
FRITZ!Repeater 2700 ist jetzt als Mesh Set erhältlich
Mit dem FRITZ!Mesh Set 2700 erweitert FRITZ! sein Mesh-Portfolio um ein Premium-Set, das vor allem grosse Wohnumgebungen mit schnellem Wi-Fi 7 versorgen kann.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
29. Mai 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Internet-Tipps
Geniale Browser-Add-ons
Browser können schon viel, aber mit den richtigen Add-ons läuft alles noch geschmeidiger. Der PCtipp stellt zehn Erweiterungen vor, mit denen Sie Werbung und Tracker entfernen, Ihre Privatsphäre im Internet schützen und neue Funktionen hinzufügen. 
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Website_Andreas-Fischer.png
Andreas Fischer
11. Mai 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Praxis
Onlinebanking
Check von Neo-Banken in der Schweiz
Neo-Banken wie Yuh oder Neon sind auch in der Schweiz auf dem Vormarsch. Die rein digitalen Banken haben viele Vorteile. Doch es gibt auch das eine oder andere zu beachten – vorwiegend bei ausländischen Anbietern.
9 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
7. Mai 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare