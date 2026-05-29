Mehr als nur Adressen tauschen

Fotos tauschen

Beim Teilen von Bildern kommt man allerdings gerne ins Straucheln, weil hier der Vorgang nicht so transparent abläuft, wie bei den Adressen – sondern schon fast zu einfach ist. Tippen Sie in der Fotos-App rechts oben auf die Schaltfläche Auswählen und markieren Sie die gewünschten Bilder, Bild 3. Das war es auch schon: Wenn jetzt die iPhones aneinander gehalten werden, startet die Übertragung.

Wichtig: Wenn die Fotos mit einer Person getauscht werden sollen, die nicht im eigenen Adressbuch gespeichert ist, muss vorgängig in der Einstellung AirDrop die Option 10 Minuten für alle aktiviert werden.

Tickets tauschen

Und schliesslich sind da noch die Konzerttickets, Zugsbillette, Boarding-Pässe und andere Dokumente, die in der App Wallet gespeichert sind und die sich teilen lassen. Genau wie bei den Fotos wird das Dokument aufgerufen und die beiden Geräte werden in die Nähe gebracht. Im Unterschied zu den Adressen und Fotos muss jedoch auf beiden Geräten mindestens iOS 17.2 installiert sein.