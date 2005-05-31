31. Mai 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Mehrere Bilder gleichzeitig aus Excel löschen
Ich habe eine 37 Seiten lange Preisliste mit über 150 Bildern im Excel. Die Dateigröße erlaubt es nicht, die Datei per e-mail zu versenden, deshalb erstelle ich eine Kopie ohne Bilder. Jedoch muss ich jedes Bild einzeln markieren und löschen, was sehr aufwändig ist. Gibt es einen Kniff, mehrere oder alle Bilder zu markieren?
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Bilder schnell zu löschen. Unter anderen die zwei folgenden:
1. Sie markieren die komplette Preisliste mit der Tastenkombination CTRL+A (damit werden auch alle Bilder markiert)und kopieren Sie die markierten Daten mit CTRL+C. Erstellen Sie dann eine neue Excel-Datei und fügen Sie dort den Inhalt der Zwischenablage mit "DATEI/INHALTE EINFÜGEN/WERTE" wieder ein. Sind auch Formatierungen vorhanden, können Sie die nun hinterher ebenfalls über "DATEI/INHALTE EINFÜGEN" übernehmen.
2. Um die Bilder einfach aus einer Kopie zu löschen, halten Sie beim Anklicken der Bilder die CTRL-Taste gedrückt. So können Sie mehrere Bilder gemeinsam markieren und dann auch löschen.
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