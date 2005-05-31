Mehrere Bilder gleichzeitig aus Excel löschen

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Bilder schnell zu löschen. Unter anderen die zwei folgenden:

1. Sie markieren die komplette Preisliste mit der Tastenkombination CTRL+A (damit werden auch alle Bilder markiert)und kopieren Sie die markierten Daten mit CTRL+C. Erstellen Sie dann eine neue Excel-Datei und fügen Sie dort den Inhalt der Zwischenablage mit "DATEI/INHALTE EINFÜGEN/WERTE" wieder ein. Sind auch Formatierungen vorhanden, können Sie die nun hinterher ebenfalls über "DATEI/INHALTE EINFÜGEN" übernehmen.

2. Um die Bilder einfach aus einer Kopie zu löschen, halten Sie beim Anklicken der Bilder die CTRL-Taste gedrückt. So können Sie mehrere Bilder gemeinsam markieren und dann auch löschen.