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PCtipp Redaktion
8. Dez 2000
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Mehrere Seiten eines Word-Serienbriefes drucken

Bei einem Serienbrief ist es nicht möglich, beim Ausdruck die Seitenzahl einzuschränken. Z.B.: Wenn ich Seite 1 – 3 drucken möchte, werden alle zehn Seiten gedruckt. Bei Word97 war das kein Problem.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Wenn Ihr Original-Serienbrief-Hauptdokument nur eine Seite enthält, die dann beispielsweise mit 10 Datensätzen verbunden wird, ändert das nichts an der Tatsache, dass Ihr Brief weiterhin nur eine Seite hat. Das heisst, Word interpretiert den Befehl "Seite 1 - 3 drucken" richtig, indem es alles druckt, denn es gibt eigentlich nur eine Seite 1 und nicht mehr. Wenn Sie nur die ersten 3 Briefe (verbunden mit den ersten 3 Datensätzen) drucken wollen, können Sie das aber über den Filter des Seriendruckes realisieren, indem Sie im Seriendruckfilter "Zu verbindende Datensätze: Von: 1 Bis: 3" auswählen.

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