Handy-Zubehör
Mehrwert fürs Handy
Ein Smartphone ist weit mehr als nur ein Gerät, das man zum Telefonieren benutzt: Es ist auch Kamera, Musik-Player, Fitnesstracker oder ein Tonaufnahmegerät. Doch nur mit dem passenden Zubehör schöpfen Sie das volle Potenzial ihres mobilen Tausendsassas aus.
Der PCtipp stellt Ihnen die kleinen Helfer vor, mit denen das Smartphone unter anderem gegen Diebstähle gewappnet ist, Spitzenbilder macht, länger durchhält, zum Fitnessbegleiter wird oder sicher vor Stürzen ist – inklusive konkreter Produktempfehlungen.
Die Zubehörkategorien
- Tracker
- Schutz- und Sichthüllen
- Ladeadapter
- Powerbanks
- Stative
- Gimbals
- Fokuslinsen
- Kopfhörer
- Mikrofone
- Sportarmbänder
Tracker, Schutzhülle, Adapter
Tracker
Tracker (auch Smarttags genannt) sind kleine Geräte mit Bluetooth-Funktion. Sie hängen beispielsweise am Schlüsselbund, Rucksack, an der Handtasche, liegen im Portemonnaie oder sind am Halsband von Haustieren befestigt. In Kombination mit einem Smartphone lassen sich diese Tracker lokalisieren. Zudem können die Tracker auch klingeln, was ebenso fürs schnelle Finden hilfreich ist.
Wichtig: Da es sich um eine Bluetooth-Verbindung (eventuell auch um die energiesparende Low-Energy-Variante) handelt, ist die maximale Reichweite in der Praxis auf maximal 150 Meter beschränkt. Befindet sich der Tracker ausserhalb dieser Reichweite, kann ihn das Smartphone nicht mehr direkt orten. Dafür auf Umwegen! Smarttags lassen sich nämlich auch von anderen Smartphones oder Tablets orten. Allerdings muss dazu deren Smarttag-App aktiv sein. Die Geräte erkennen das Tracker-Signal und leiten es über die App an den ursprünglichen Besitzer weiter. Die Besitzer der anderen Geräte dienen dabei lediglich als Übermittler.
Tipp: Meist funktionieren die Tracker auch in umgekehrter Richtung, lassen sich also dafür einsetzen, um das verlegte oder verloren gegangene Smartphone zu orten. Entweder muss dies dafür in der Hersteller-App programmiert werden oder es gibt eine Tastenkombination am Smarttag (etwa zweimal hintereinander drücken), um den Suchmodus automatisch umzukehren. Ebenfalls spannend: Höherwertige Smarttags wie der Galaxy SmartTag2 des Herstellers Samsung bieten die Option, kompatible smarte Lampen, Steckdosen oder auch herstellereigene Smart-TVs ein- respektive auszuschalten.
Schutz- und Sichthüllen
Eine schöne Smartphonehülle ist hübsch anzusehen. Ausser der visuellen Aufwertung des Handys sollte sie das Gerät aber auch vor Kratzern, Stössen oder Stürzen schützen. Für die Displayvorderseite gibt es zudem Varianten, die das Sichtfeld einengen, womit Neugierige, links und rechts, nur wenig oder gar nichts erkennen können.
Ebenfalls wichtig bei der Auswahl: Für den umfassenden Schutz muss die Hülle die Vorder- als auch Rückseite abdecken. Dabei ist die Materialqualität matchentscheidend. Widerstandsfähige Handy-Hüllen bestehen aus hochwertigen Werkstoffen wie Polycarbonat, TPU (thermoplastisches Polyurethan) oder Silikon. Diese schützen gegen Stösse, Kratzer und Druckbelastungen.
Zudem ist die Passgenauigkeit wichtig. Damit gewährleistet die Hülle eine gleichmässige Absorption «energiereicher» Schläge. Ausserdem sollten selbstverständlich sämtliche Anschlüsse und Aussparungen genau zur Form des Smartphones passen. Leicht erhöhte Kanten um das Display herum verhindern, dass das Display direkt die Oberfläche berührt, wenn das Smartphone flach auf dem Tisch liegt respektive darauf fällt.
Achten Sie auf Zertifizierungen, die auf eine hohe Schutzqualität hinweisen. Seriöse Hersteller unterziehen ihre Schutzhüllen bestimmten Materialprüfungen wie der MIL-STD-810G-Zertifizierung für Militärstandards. Gute Hersteller geben zudem Auskunft zur Stossfestigkeit, Schutzqualität und zu den verwendeten Materialien. Gut fürs Handling ist eine rutschfeste Oberfläche, damit das Smartphone nicht aus der Hand flutscht.
Ladeadapter
Bei kabelgebundenen und drahtlos arbeitenden Ladeadaptern sind die Ladeleistung, Kompatibilität, Sicherheitsfunktionen und Benutzerfreundlichkeit wichtige Parameter: Ob die Wahl auf «kabelgebunden» oder «kabellos» fällt, hängt von mehreren Faktoren ab.
Kabelgebunden laden Sie das Smartphone zuverlässig an der dafür vorgesehenen Buchse auf. Sämtliche Ladeadapter kommen auf der Adapterseite mit USB-Anschlüssen. Die Geschwindigkeit des Ladevorgangs hängt von der Ausgangsleistung des Adapters ab, die in Watt angegeben wird. Hochwertige Modelle beherrschen oft Schnellladefunktionen, die den Ladevorgang beschleunigen.
Gut zu wissen: Ein USB-C-Anschluss wird, zumindest in der EU (Europäische Union) ab dem 28. Dezember 2024 als einheitliche Ladekabelbuchse Pflicht. Hersteller werden also angehalten, keine weiteren Anschlüsse mehr in die neuen Adapter einzubauen. Allerdings sind noch viele iPhones (bis zum 14er-Modell) und iPads im Umlauf, die einen Lightning-Port aufweisen.
Drahtlose Ladestationen bieten eine komfortablere Art des Aufladens. Via elektromagnetischer Induktion wird von der Ladestation Energie auf das Smartphone übertragen. Smartphones, die nach Qi-Standard (steht für induktive Energieübertragung) arbeiten, können einfach auf die Ladestation gelegt werden, um den Ladevorgang zu starten. Die Leistung von Wireless-Ladestationen wird ebenso in Watt angegeben und hat einen direkten Einfluss auf die Ladegeschwindigkeit. Funktionen wie LED-Anzeigen für den Ladestatus/Ladestrom, rutschfeste Oberflächen oder auch kabelloses Laden von Kopfhörern oder anderem Zubehör sind weitere Pluspunkte kabelloser Ladegeräte. Dafür brauchen sie länger zum Laden und es geht mehr Energie verloren als bei kabelgebundenen Varianten.
Tipp: Für die Autofahrt gibt es Handyhalterungen mit kabelloser Ladefunktion.
Powerbank, Stative, Gimbals
Powerbanks
Eine Powerbank für unterwegs ist das optimale Zusatzprodukt, um das Smartphone ohne Unterbrechung auf längeren Reisen intensiv zu nutzen – auch wenn keine Steckdose verfügbar ist. Bezüglich der Funktionalität und Qualität einer Powerbank ist ihre Kapazität (in Milliamperestunden, kurz mAh) massgebend. Sie gibt an, wie oft das betreffende Gerät geladen werden kann. Je höher die Kapazität, desto mehr Energie kann gespeichert werden.
Tipp: Nehmen Sie die Powerbank mit auf Flugreisen, sollten Sie bedenken, dass Sie diese im Handgepäck transportieren müssen und ihre Kapazität nicht mehr als 20 000 mAh betragen darf. Das ist der maximal zulässige Wert, der von Airlines akzeptiert wird.
Die Verfügbarkeit von mehreren Anschlüssen ermöglicht es, verschiedene Geräte gleichzeitig aufzuladen. Aktuelle und gut ausgestattete Powerbanks geben die Leistungswerte direkt an den Buchsen an. Neben der Leistungsbereitschaft beeinflussen die Grösse und das Gewicht der Powerbank die Mobilität. Kleinere, leichtere Modelle lassen sich bequem in Taschen verstauen, grössere Varianten bieten mehr Kapazität, sind aber auch unhandlicher. Des Weiteren sind Sicherheitsfunktionen ein wichtiger Aspekt. Hochwertige Powerbanks verfügen über Schutzmechanismen wie Überladungsschutz, Kurzschlussschutz und Temperaturregelung, um die angeschlossenen Geräte wie auch die Powerbank vor Schäden zu schützen. Nützliche Add-ons sind LED-Anzeigen, die über den Ladestand informieren.
Stative
Stative für Smartphones sind unentbehrlich für eine anspruchsvolle mobile Fotografie und Videografie. Wichtige Merkmale sind die Verarbeitung, Tragfähigkeit, Verstellbarkeit, der Stativkopf sowie die Kompatibilität. Hochwertige Stative werden aus leichten und zugleich stabilen Materialien wie Aluminium oder Kohlefasern hergestellt und sind damit ideal für den Transport (etwa in Taschen) geeignet.
Eine Höhenverstellbarkeit ermöglicht unterschiedliche Perspektiven sowie vielseitigere Aufnahmewinkel. Wichtig beim Stativkopf: Er ist entscheidend für die Ausrichtung und Stabilisierung. Ein Kugelkopf oder «Neiger» ermöglicht präzise horizontale und vertikale Einstellungen mit grosszügigeren Schwenk- und Neigefunktionen. Einfache und stabile Verriegelungen wie Klemm- oder Drehverschlüsse sorgen ausserdem für ein sicheres Handling von Stativ und Smartphone. Für eine möglichst hohe Gerätekompatibilität sollte das Stativ unbedingt einen verstellbaren Smartphone-Halter aufweisen.
Tipp: Überlegen Sie beim Kauf, ob das Stativ Zubehörhalterungen für Mikrofone, Lichter etc. haben soll. Diese erhöhen die Flexibilität und Funktionalität.
Gimbals
Für professionelle, wackelfreie Smartphone-Videos lohnt sich die Investition in ein hochwertiges Gimbal. Ein Gimbal gleicht unerwünschte Erschütterungen und Bewegungen beim Gehen respektive bei schnellen Bewegungen aus. Die Drei-Achsen-Richtungssteuerung ist ein Schlüsselelement. Gimbals ermöglichen das Schwenken (horizontal), Neigen (vertikal) und Rollen (Seitenneigung) der Kamera, womit sich dynamische Aufnahmen aus unterschiedlichen Blickwinkeln erstellen lassen. Die Stabilisierung kann in verschiedenen Modi erfolgen, wie dem «Follow»-Modus, in dem das Gimbal den Bewegungen des Benutzers folgt, oder dem «Lock»-Modus, in dem die Kamera in einer bestimmten Position verbleibt. Einige Gimbals bieten auch Zeitraffer- und Panoramafunktionen an.
Nicht zu vernachlässigen ist die Akkulaufzeit, und zwar für das Handy. Videos sind Stromfresser, darum verfügen aktuelle Gimbals über USB-Ports, um angeschlossene Smartphones während der Aufnahme aufzuladen. Auch die Kompatibilität mit verschiedenen Smartphone-Modellen und -Grössen ist zentral. Verstellbare Halterungen sorgen dafür, dass das Smartphone sicher befestigt werden kann.
Gut ausgestattete Gimbals bieten ausserdem Zusatzfunktionen wie Zoom- und Fokussiersteuerung an. Zu den weiteren Pluspunkten eines guten Gimbals gehören die einfache Einrichtung und Bedienung. Via App können etwa die Gesichtsverfolgung oder auch die Bewegungskontrolle gesteuert werden. Kompakte und faltbare Designs erleichtern den Transport und die Verwendung unterwegs.
Weiters Zubehör
Fokuslinsen
Wenn es darum geht, die Leistung der Hauptkamera eines Smartphones zu verbessern, rücken kleine, aufsetzbare Linsen in den Fokus. Solche Aufsatzlinsen erweitern die fotografischen Fähigkeiten von Smartphones und können die Bildqualität, den Fokus und die kreativen Möglichkeiten steigern.
Die Qualität der Fokuslinse ist der entscheidende Faktor. Hochwertige Optik und Glaslinsen sorgen für klare und scharfe Aufnahmen. Achten Sie beim Kauf auf Beschichtungen wie Mehrschichtvergütungen (Multicoatings), die Reflexionen und Geisterbilder minimieren können. Erhältlich sind die Fokuslinsen in verschiedenen Varianten, darunter Weitwinkel-, Makro-, Tele- und Fisheye-Linsen. Machen Sie sich Gedanken über den Einsatzzweck, um die passende Linse auszuwählen. Weitwinkellinsen eignen sich gut für Landschaften und Architektur, während Makrolinsen feine Details und Nahaufnahmen ermöglichen. Telelinsen vergrössern entfernte Objekte, während Fisheye-Linsen kreative Verzerrungseffekte erzeugen. Achten Sie auch auf das Befestigungssystem der Linse. Die meisten Fokuslinsen werden mithilfe von Clips oder Hüllen am Smartphone befestigt. Stellen Sie sicher, dass die Linse stabil angebracht werden kann, ohne das Gehäuse des Smartphones zu beschädigen. Prüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Smartphone. Gut aufgestellte Hersteller bieten Linsen für aktuelle Apple-, Google- und Samsung-Modelle.
Manuelle Einstellungsmöglichkeiten wie Fokusringe und Blendenöffnungen ermöglichen zudem mehr Kontrolle über die Aufnahme und erlauben kreativere Gestaltungsmöglichkeiten. Auch der Preis kann das Zünglein an der Waage sein: Der variiert je nach Qualität und Funktionsumfang. Denken Sie daran: Eine Investition in eine hochwertige Linse kann sich langfristig auszahlen. Einige Fokuslinsen kommen mit Zusatzfunktionen wie Weitwinkel-Makro-Kombinationen oder Polarisationseffekten. Diese Mehrzwecklinsen bieten eine breitere Palette von fotografischen Möglichkeiten, sind aber teurer.
Kopfhörer
(In-Ear-)Kopfhörer sind eines der wichtigsten Zubehörteile für Smartphones. Wer guten Sound wünscht oder unterwegs Musik hören will, ohne andere zu stören, greift am besten zu drahtlosen In-Ear-Modellen (True Wireless) bekannter Hersteller.
Wichtig: Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Ohrstöpsel mit unterschiedlich grossen Aufsätzen geliefert werden, womit sich die Kopfhörer optimal an das Ohr anpassen lassen und so einen sicheren und angenehmen Halt bieten. Zentral sind ausserdem eine möglichst intuitive Touch-Bedienung, eine gut funktionierende Geräuschunterdrückung und eine Akkulaufzeit von mindestens 10 Stunden, noch besser 15 Stunden.
Aktuelle Modelle lassen sich über die mitgelieferte Ladeschale aufladen, wovon die gesamte Akkuzeit profitiert. Bezüglich Soundqualität bleibt einem meist nichts anderes übrig, als sich selbst vom Klang zu überzeugen und Probe zu hören. Daneben finden Sie in unserem Heft und auf der Website pctipp.ch regelmässig Tests, in denen wir aktuelle Kopfhörer ausführlich prüfen.
Mikrofone
Wenn Sie Videos mit Ihrem Smartphone aufzeichnen, wissen Sie, dass der Ton genauso wichtig ist wie das Bild. Ein Rauschen auf der Tonspur ist störend. Um dies zu vermeiden, ist ein Ansteckmikrofon eine sinnvolle Investition. Von zentraler Bedeutung sind ein Windschutz, der sich gegen Störgeräusche richtet, sowie passende Adapter, um das Mikrofon etwa über den Klinkenstecker an Smartphones mit einem USB-C-Anschluss zu koppeln. Auch wichtig: Läuft das Mikrofon ohne Batterie und liefert es einen hochwertigen Stereoklang? Achten Sie des Weiteren darauf, dass das Mikrofon über einen Mechanismus verfügt, um es am Hemd oder an anderen Kleidungsstücken sicher anzubringen.
Sportarmbänder
Ein Sportarmband mit Handyhalterung steht für optimale Bewegungsfreiheit unterwegs. Wichtig ist die Passform. Das Armband sollte verstellbar, aber dennoch sicher anliegen, um Komfort und Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Höherwertige Modelle bestehen aus einem atmungsaktiven Material.
Wenn es rasch gehen soll, ist das schnelle Einschieben des Smartphones in die Halterung des Sportarmbands wichtig. Ein durchsichtiges Displayfenster inklusive Touchscreen-Kompatibilität ermöglicht es, das Telefon zu bedienen, ohne es aus der Tasche nehmen zu müssen.
Nebst einem ordentlichen Verschlussmechanismus sollte die Hülle auch wasserdicht sein oder eine wasserabweisende Beschichtung haben. Für mehr Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen sorgen reflektierende Elemente oder Farben.
Ausgewähle Anbieter und Fazit
Fazit: Für jeden etwas
Mit passendem Zubehör profitieren Funktionalität, Schutz sowie die Leistung des Smartphones. Hüllen schützen vor Kratzern, Stössen und Stürzen und verhindern unter Umständen kostspielige Reparaturen. Powerbanks helfen, die Batterielaufzeit zu verlängern, Schnellladegeräte wiederum verkürzen die Ladezeiten. Um auch beim Fotografieren das Optimum herauszuholen, bieten sich hochwertige Objektive und Kameraaufsätze an. Ihr Pluspunkt: kreative Effekte und eine sichtbar höhere Qualität der geschossenen Fotos. Stative und Gimbals machen wiederum die Handhabung des Handys für Fotografen und Videografen komfortabler. Kopfhörer bieten eine bessere Klangqualität als die Lautsprecher des Smartphones und, und, und … Neugierig geworden, ob der Fülle an Möglichkeiten? Dann viel Spass beim Stöbern durch diese Kaufberatung!
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