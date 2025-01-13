Mehrwert fürs Handy

Zudem ist die Passgenauigkeit wichtig. Damit gewährleistet die Hülle eine gleichmässige Absorption «energiereicher» Schläge. Ausserdem sollten selbstverständlich sämtliche Anschlüsse und Aussparungen genau zur Form des Smartphones passen. Leicht erhöhte Kanten um das Display herum verhindern, dass das Display direkt die Oberfläche berührt, wenn das Smartphone flach auf dem Tisch liegt respektive darauf fällt.

Achten Sie auf Zertifizierungen, die auf eine hohe Schutzqualität hinweisen. Seriöse Hersteller unterziehen ihre Schutzhüllen bestimmten Materialprüfungen wie der MIL-STD-810G-Zertifizierung für Militärstandards. Gute Hersteller geben zudem Auskunft zur Stossfestigkeit, Schutzqualität und zu den verwendeten Materialien. Gut fürs Handling ist eine rutschfeste Oberfläche, damit das Smartphone nicht aus der Hand flutscht.

Ladeadapter

Bei kabelgebundenen und drahtlos arbeitenden Ladeadaptern sind die Ladeleistung, Kompatibilität, Sicherheitsfunktionen und Benutzerfreundlichkeit wichtige Parameter: Ob die Wahl auf «kabelgebunden» oder «kabellos» fällt, hängt von mehreren Faktoren ab.

Kabelgebunden laden Sie das Smartphone zuverlässig an der dafür vorgesehenen Buchse auf. Sämtliche Lade­adapter kommen auf der Adapterseite mit USB-Anschlüssen. Die Geschwindigkeit des Ladevorgangs hängt von der Ausgangsleistung des Adapters ab, die in Watt angegeben wird. Hochwertige Modelle beherrschen oft Schnellladefunktionen, die den Ladevorgang beschleunigen.

Gut zu wissen: Ein USB-C-Anschluss wird, zumindest in der EU (Europäische Union) ab dem 28. Dezember 2024 als einheitliche Ladekabelbuchse Pflicht. Hersteller werden also angehalten, keine weiteren Anschlüsse mehr in die neuen Adapter einzubauen. Allerdings sind noch viele iPhones (bis zum 14er-Modell) und iPads im Umlauf, die einen Lightning-Port aufweisen.

Drahtlose Ladestationen bieten eine komfortablere Art des Aufladens. Via elektromagnetischer Induktion wird von der Ladestation Energie auf das Smartphone übertragen. Smartphones, die nach Qi-Standard (steht für induktive Energieübertragung) arbeiten, können einfach auf die Ladestation gelegt werden, um den Ladevorgang zu starten. Die Leistung von Wireless-Ladestationen wird ebenso in Watt angegeben und hat einen direkten Einfluss auf die Ladegeschwindigkeit. Funktionen wie LED-Anzeigen für den Ladestatus/Ladestrom, rutschfeste Oberflächen oder auch kabelloses Laden von Kopfhörern oder anderem Zubehör sind weitere Pluspunkte kabelloser Ladegeräte. Dafür brauchen sie länger zum Laden und es geht mehr Energie verloren als bei kabelgebundenen Varianten.

Tipp: Für die Autofahrt gibt es Handyhalterungen mit kabelloser Ladefunktion.

Powerbank, Stative, Gimbals

Powerbanks

Eine Powerbank für unterwegs ist das optimale Zusatzprodukt, um das Smartphone ohne Unterbrechung auf längeren Reisen intensiv zu nutzen – auch wenn keine Steckdose verfügbar ist. Bezüglich der Funktionalität und Qualität einer Powerbank ist ihre Kapazität (in Milliamperestunden, kurz mAh) massgebend. Sie gibt an, wie oft das betreffende Gerät geladen werden kann. Je höher die Kapazität, desto mehr Energie kann gespeichert werden.

Tipp: Nehmen Sie die Powerbank mit auf Flugreisen, sollten Sie bedenken, dass Sie diese im Handgepäck transportieren müssen und ihre Kapazität nicht mehr als 20 000 mAh betragen darf. Das ist der maximal zulässige Wert, der von Airlines akzeptiert wird.

Die Verfügbarkeit von mehreren Anschlüssen ermöglicht es, verschiedene Geräte gleichzeitig aufzuladen. Aktuelle und gut ausgestattete Powerbanks geben die Leistungswerte direkt an den Buchsen an. Neben der Leistungsbereitschaft beeinflussen die Grösse und das Gewicht der Powerbank die Mobilität. Kleinere, leichtere Modelle lassen sich bequem in Taschen verstauen, grössere Varianten bieten mehr Kapazität, sind aber auch unhandlicher. Des Weiteren sind Sicherheitsfunktionen ein wichtiger Aspekt. Hochwertige Powerbanks verfügen über Schutzmechanismen wie Überladungsschutz, Kurzschlussschutz und Temperaturregelung, um die angeschlossenen Geräte wie auch die Powerbank vor Schäden zu schützen. Nützliche Add-ons sind LED-Anzeigen, die über den Ladestand informieren.

Stative

Stative für Smartphones sind unentbehrlich für eine anspruchsvolle mobile Fotografie und Videografie. Wichtige Merkmale sind die Verarbeitung, Tragfähigkeit, Verstellbarkeit, der Stativkopf sowie die Kompatibilität. Hochwertige Stative werden aus leichten und zugleich stabilen Materialien wie Aluminium oder Kohlefasern hergestellt und sind damit ideal für den Transport (etwa in Taschen) geeignet.