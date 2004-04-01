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PCtipp Redaktion
1. Apr 2004
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Meldung: «Sie können Ihren PC jetzt ausschalten»

Ich habe vor zwei Wochen auf meinem PC Windows XP Home installiert (vorher Windows ME). Mit WinME hat sich der PC nach dem Herunterfahren des Betriebssystems automatisch abgeschaltet. Mit Windows XP kommt nur noch die Meldung: «Sie können Ihren PC jetzt ausschalten». Wie kann ich Windows XP so umstellen, dass sich der PC wieder automatisch abschaltet?
© Quelle: PCtipp.ch

Es gibt einen Eintrag in der Registrierung, der das sogenannte "PowerdownAfterShutdown" regelt, also dass der PC sich dann nach dem Herunterfahren auch tatsächlich abschaltet.

Um diesen Eintrag zu bearbeiten, müssen Sie den Registrierungseditor starten. Wählen Sie dazu "Start/Ausführen" und geben Sie "regedit" ein. Bestätigen Sie mit ENTER.

Klicken Sie sich durch die Äste

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Dort finden Sie in der rechten Fensterhälfte den Schlüssel "PowerdownAfterShutdown".

Doppelklicken Sie auf diesen Schlüssel und setzen Sie ihn auf "1". Bestätigen Sie mit "OK".

© Quelle: PCtipp.ch

Starten Sie Ihren Rechner neu.

In den meisten Fällen hilft diese Kur, aber es gibt auch Ausnahmen, wo es nichts nützt. Dann lesen Sie bitte im "Grossen Windows XP Shutdownguide" [1] bezüglich weiterer Lösungsmöglichkeiten nach.

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