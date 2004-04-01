Tipps & Tricks
Meldung: «Sie können Ihren PC jetzt ausschalten»
Es gibt einen Eintrag in der Registrierung, der das sogenannte "PowerdownAfterShutdown" regelt, also dass der PC sich dann nach dem Herunterfahren auch tatsächlich abschaltet.
Um diesen Eintrag zu bearbeiten, müssen Sie den Registrierungseditor starten. Wählen Sie dazu "Start/Ausführen" und geben Sie "regedit" ein. Bestätigen Sie mit ENTER.
Klicken Sie sich durch die Äste
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Dort finden Sie in der rechten Fensterhälfte den Schlüssel "PowerdownAfterShutdown".
Doppelklicken Sie auf diesen Schlüssel und setzen Sie ihn auf "1". Bestätigen Sie mit "OK".
Starten Sie Ihren Rechner neu.
In den meisten Fällen hilft diese Kur, aber es gibt auch Ausnahmen, wo es nichts nützt. Dann lesen Sie bitte im "Grossen Windows XP Shutdownguide" [1] bezüglich weiterer Lösungsmöglichkeiten nach.
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